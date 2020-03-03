2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Наталья Ионова заинтриговала поклонников скромным нарядом на фото из студии: «Весна! А значит время новому! Скоро оторвемся».

Любовь Толкалина похвасталась игрушечным тигром: «А вот и мой обещанный подарок — уссурийский тигр! Я его так полюбила, что ни в какой зоопарк не отдам! Тем более, что он никогда не вырастет!»

Кети Топурия опубликовала новое фото подросшей дочери Оливии в ее личном блоге.

Саша Стриженова продемонстрировала стильный образ: «Ученица».

Виктория Лопырева показала фото с подругой: «Вы даже не представляете, какой номер мы придумали с Нюшей для gala вечера @matreshka_festival! Такой вы ее еще не видели! Так хочется рассказать, но не могу. Скоро сами все увидите».

Анна Нетребко продемонстрировала яркий и модный лук: «Привет, Берлинский мишка».

Катя Лель опубликовала видео с отдыха: «Остров Нуса Пенида, который мы сегодня успешно посетили впервые, всего 20 км в длину и 13 км в ширину, находящийся в акватории Индийского океана... Сказать честно?? Это пока нетронутый Рай на Земле... помните французский фильм о Робинзоне Крузо с "Пятницей"... так вот этот примерно такой же остров, только еще есть много Храмов, один из них подземный. Нам рассказали местные, что на этот Остров в своё время ссылали людей с неординарным Способностями.... Это просто Супер. А после пещеры мы в блаженстве прыгнули в Индийский океан и сразу вся усталость убежала».