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2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Глюк’Оzы

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Наталья Ионова заинтриговала поклонников скромным нарядом на фото из студии: «Весна! А значит время новому! Скоро оторвемся».

Любовь Толкалина похвасталась игрушечным тигром: «А вот и мой обещанный подарок — уссурийский тигр! Я его так полюбила, что ни в какой зоопарк не отдам! Тем более, что он никогда не вырастет!»

Кети Топурия опубликовала новое фото подросшей дочери Оливии в ее личном блоге.

Саша Стриженова продемонстрировала стильный образ: «Ученица».

Виктория Лопырева показала фото с подругой: «Вы даже не представляете, какой номер мы придумали с Нюшей для gala вечера @matreshka_festival! Такой вы ее еще не видели! Так хочется рассказать, но не могу. Скоро сами все увидите».

Анна Нетребко продемонстрировала яркий и модный лук: «Привет, Берлинский мишка».

Катя Лель опубликовала видео с отдыха: «Остров Нуса Пенида, который мы сегодня успешно посетили впервые, всего 20 км в длину и 13 км в ширину, находящийся в акватории Индийского океана... Сказать честно?? Это пока нетронутый Рай на Земле... помните французский фильм о Робинзоне Крузо с "Пятницей"... так вот этот примерно такой же остров, только еще есть много Храмов, один из них подземный. Нам рассказали местные, что на этот Остров в своё время ссылали людей с неординарным Способностями.... Это просто Супер. А после пещеры мы в блаженстве прыгнули в Индийский океан и сразу вся усталость убежала».

Денис Клявер рассказал об успехах сына: «Прошу внимания! Повод серьезный. Рядовой Тимофей Клявер в заслуженном звании чемпион России по тхэквондо (спец.техника)!!! Юношеское чемпионство пройдено до мирового уровня. Начался следущий этап — теперь уже победы во взрослых категориях! С чем его поздравляем и безмерно гордимся всей семьей».

Мирослава Дума показала милое фото: «#gang #Diana #Gaia».

Юрий Антонов поделился снимком из семейного альбома: «Папа, Мама и я..1947г. Берлин».

«Спустя 23 года все-таки получили дипломы», — похвасталась Чулпан Хаматова.

Фото и видео: instagram

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