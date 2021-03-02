2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин опубликовал свое селфи с Аллой Пугачевой – вместе с Примадонной они отправились поздравить с днём рождения Вячеслава Зайцева, который является старым другом семьи.
Ксения Алферова примерила на себя образ Шарлиз Терон, и опубликовала интересное видео – заменила лицо голливудской актрисы на свое в фильме про Белоснежку.
Кети Топурия поделилась архивной фото во время беременности – певица находилась на отдыхе на четвертом месяце.
«И мне так хорошо», – комментирует Кети.
Анна Хилькевич записала забавный косплей на скандально известное видео Инстасамки, которая стала героиней новостей из-за хамского поведения по отношению к персоналу. Поклонники оценили.
Тина Канделаки опубликовала фото со своими детьми – красавцем-сыном Леонтием и дочерью Меланией.
Екатерина Волкова показала яркое фото в женственном жёлтом платье и объяснила свою интригующую фотографию в свадебном платье. Оказалось, актриса исполнила свою мечту и присутствовала на примерке силуэтных платьев.
Наталья Рудова опубликовала забавные фотографии с дня рождения Настасьи Самбурской. Подруги выбрали для вечеринки очень необычные образы.
Рита Дакота усилила подписчиков нежной и теплой фотографией со своей дочерью Мией – они все ещё наслаждаются летом на Бали.
Юлия Савичева блеснула в эффектном атласном платье-комбинации и рассказала свое мнение о детских садах – певица и молодая мама активно ратует за то, что дети обязательно должны пройти этот жизненный этап.
Олеся Судзиловская пропагандирует здоровый образ жизни и приведение себя в порядок к весне – для вдохновения своих подписчиков она публикует фото из тренажерного зала, на которой видно, что актриса в отличной форме.
Ее поддерживает коллега по цеху Катерина Шпица – актриса призывает заняться пилатесом.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы, Олеси Судзиловской, Кети Топурии, Максима Галкина, Натальи Рудовой, Екатерины Волковой, Ксении Алферовой, Юлии Савичевой, Риты Дакоты, Анны Хилькевич
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!