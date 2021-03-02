2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки опубликовала фото со своими детьми – красавцем-сыном Леонтием и дочерью Меланией.

Екатерина Волкова показала яркое фото в женственном жёлтом платье и объяснила свою интригующую фотографию в свадебном платье. Оказалось, актриса исполнила свою мечту и присутствовала на примерке силуэтных платьев.

Наталья Рудова опубликовала забавные фотографии с дня рождения Настасьи Самбурской. Подруги выбрали для вечеринки очень необычные образы.

Рита Дакота усилила подписчиков нежной и теплой фотографией со своей дочерью Мией – они все ещё наслаждаются летом на Бали.

Юлия Савичева блеснула в эффектном атласном платье-комбинации и рассказала свое мнение о детских садах – певица и молодая мама активно ратует за то, что дети обязательно должны пройти этот жизненный этап.

Олеся Судзиловская пропагандирует здоровый образ жизни и приведение себя в порядок к весне – для вдохновения своих подписчиков она публикует фото из тренажерного зала, на которой видно, что актриса в отличной форме.

Ее поддерживает коллега по цеху Катерина Шпица – актриса призывает заняться пилатесом.