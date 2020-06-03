2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«В канун праздника Защиты Детей мое маленькое чудо сделало первые осознанные шажочки. Быть мамой — это невероятное счастье», — поделилась Ирина Медведева.

Регина Тодоренко поделилась мыслями о воспитании детей: «Когда я была #free, думая о детях, у меня возникала навязчивая идея сделать из этих маленьких неокрепших человечков стрессоустойчивых выносливых броненосцев с титанической силой, которые изменят мир. Основываясь на собственном опыте, мне казалось, что таковыми становятся только те люди, которые закалены невзгодами, которые прошли массу испытаний, преодолели миллионы преград и только так достигли своих целей. Перед появлением Майкла я выработала четкий план — "упал, встал, пошел дальше, нечего нюни распускать". Но позже я ознакомилась с различными научными исследованиями и оказалось, что лучше с трудностями сплавляются те детки, у кого есть счастье в семье. Позже я прочла еще одно подтверждение тому, что психика таких детей "имеет запас прочности, в стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются за помощью и способны утешаться сами. А те, кому уже в детстве досталось, и они вынуждены были справляться со страхами и болью без помощи родителей, напротив, крайне остро реагируют на стресс, сваливаются либо в агрессию, либо в отчаяние". Я плюнула на свою идею сделать из сына героя марвеловских комиксов, чтоб потом он не стал очередным "Таносом, который пожелает истребить Вселенную" из-за того, что его мама, дура, решила устроить ему не детство, а квест с преодолениями».

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