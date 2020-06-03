2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Маргарита Симоньян рассказала, как готовит пиццу:
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⠀ На самом деле, я обожаю вредную и калорийную еду. Ем ее крайне редко — потому что вредная и калорийная. ⠀ Но иногда ем. ⠀ Изоляция — самое время научиться готовить пиццу. ⠀ Для пиццы нужны три обязательных ингредиента: тесто, томатный соус и моцарелла. ⠀ Я, как вы заметили, очень люблю готовить. Но вот возиться с тестом не люблю. Мне почему-то неприятно прикосновение к муке. Поэтому тесто я покупаю чаще всего готовое. Но и сделать его несложно: мука, вода, дрожжи, соль, сахар, оливковое масло. ⠀ А вот варить томатный соус — одно удовольствие. Сладкие, вкусные помидоры нужно обдать кипятком и очистить от кожицы. Нет хороших помидоров — возьмите консервированные, как на фото. Невкусные свежие лучше не брать — все испортят. ⠀ На толстой сковороде я слегка обжариваю лук, чеснок, сельдерей, добавляю томаты, по вкусу солю и 'сахарю', добавляю травы, какие есть дома или какие сегодня хочется: розмарин, тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, сухую смесь итальянских трав. Иногда мне нравится добавить туда же оливки, маслины, каперсы, черный перец, или вяленые томаты, или немножко консервированных артишоков. ⠀ И варю все это, пока не получается очень-очень вкусно. ⠀ Дальше размалываем соус в блендере. ⠀ Тесто раскатываем, смазываем соусом, щедро посыпаем тертой моцареллой. ⠀ А дальше — на что хватит фантазии и продуктов в холодильнике. Можно уложить сверху кусочки сырокопченой колбасы или оставшиеся от обеда кусочки курицы, креветки — да вообще почти все что угодно. ⠀ Еще лучше — запечь пиццу только с соусом и моцареллой, а на готовую уже сверху уложить свежую рукколу, тонко нарезанную ветчину, оливки, жареные грибы, свежую зелень. ⠀ А вы как делаете? ⠀ #воскресныйужин
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Регина Тодоренко поделилась мыслями о воспитании детей: «Когда я была #free, думая о детях, у меня возникала навязчивая идея сделать из этих маленьких неокрепших человечков стрессоустойчивых выносливых броненосцев с титанической силой, которые изменят мир. Основываясь на собственном опыте, мне казалось, что таковыми становятся только те люди, которые закалены невзгодами, которые прошли массу испытаний, преодолели миллионы преград и только так достигли своих целей. Перед появлением Майкла я выработала четкий план — "упал, встал, пошел дальше, нечего нюни распускать". Но позже я ознакомилась с различными научными исследованиями и оказалось, что лучше с трудностями сплавляются те детки, у кого есть счастье в семье. Позже я прочла еще одно подтверждение тому, что психика таких детей "имеет запас прочности, в стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются за помощью и способны утешаться сами. А те, кому уже в детстве досталось, и они вынуждены были справляться со страхами и болью без помощи родителей, напротив, крайне остро реагируют на стресс, сваливаются либо в агрессию, либо в отчаяние". Я плюнула на свою идею сделать из сына героя марвеловских комиксов, чтоб потом он не стал очередным "Таносом, который пожелает истребить Вселенную" из-за того, что его мама, дура, решила устроить ему не детство, а квест с преодолениями».
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Фото и видео: Instagram
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