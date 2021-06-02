2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Валерия заинтриговала поклонников необычным фото – певица лежит на полу со связанными ногами и предлагает подписчикам угадать, с чем это связано.
Дина Саева нашла гармонию на берегу моря – «пока море волнуется, я расслабляюсь».
Ксения Собчак вернулась в родной Петербург и за компанию с Даней Милохиным отправилась на ПМЭФ-2021, где они прекрасно провели время.
Ида Галич продемонстрировала свой обновленный паспорт. С сегодняшнего дня блогер официально разведена и замуж, по ее собственным словам, больше не собирается.
Вика Лопырева в ярком дорожном образе опубликовала в своем блоге поездку на «Сапсане» в Петербург.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinashpitsa
Дмитрий Маликов уютно сидит у костра со своим младшим сыном Марком.
Катерина Шпица рассказала про сложную жизнь актера на гастролях – и сделала селфи из лифта в ярком и эффектном образе.
Екатерина Стриженова поздравила с днем рождения свою крестную дочь – «На самом деле у меня не двое детей, а трое».
Юлия Ковальчук объявила, что к лету готова – и доказала это на деле, продемонстрировав очень нежный и женственный образ в пастельных тонах.
Светлана Бондарчук поделилась фотографиями с поездки в Петербург.
А Илья Прусикин опубликовал первое фото с возлюбленной, Софьей Таюрской.
Фото: Instagram Дины Саевой, Валерии, Катерины Шпицы, Екатерины Стриженовой, Юлии Ковальчук, Виктории Лопыревой, Дины Саевой, Иды Галич, Ксении Собчак, Дмитрия Маликова
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