2 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия заинтриговала поклонников необычным фото – певица лежит на полу со связанными ногами и предлагает подписчикам угадать, с чем это связано.

Дина Саева нашла гармонию на берегу моря – «пока море волнуется, я расслабляюсь».

Ксения Собчак вернулась в родной Петербург и за компанию с Даней Милохиным отправилась на ПМЭФ-2021, где они прекрасно провели время.

Ида Галич продемонстрировала свой обновленный паспорт. С сегодняшнего дня блогер официально разведена и замуж, по ее собственным словам, больше не собирается.

Вика Лопырева в ярком дорожном образе опубликовала в своем блоге поездку на «Сапсане» в Петербург.