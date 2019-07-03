2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева отправилась в путешествие: «Полетели... Мы с @innaisinbaeva и нашими детишками... Готовы к переключениям и подвигам...❤️»

Полина Гагарина — уже там: «Нам очень повезло с погодой, нет удушья, но в то же время тепло», — рассказала она о погоде в Париже.

«Это я с @igorsivovv вчера... Мы счастливы и бесконечно благодарны за возможность совместить приятное с полезным: работу и путешествие. Всегда мечтали об этом...», — поделилась Нюша фотографией с мужем.

Нонна Гришаева прощается с Грецией: «Хорошо,но мало!...очень не хочется уезжать... Но Москва зовёт!.. Дела ждут».

Джорджина Родригес просто показала фото с подросшими детьми.

«А у кого- то любовь!!!», — написала Катя Лель под фото с мужем и дочкой.

Анна Хилькевич поделилась видео: