2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева отправилась в путешествие: «Полетели... Мы с @innaisinbaeva и нашими детишками... Готовы к переключениям и подвигам...❤️»
Полина Гагарина — уже там: «Нам очень повезло с погодой, нет удушья, но в то же время тепло», — рассказала она о погоде в Париже.
«Это я с @igorsivovv вчера... Мы счастливы и бесконечно благодарны за возможность совместить приятное с полезным: работу и путешествие. Всегда мечтали об этом...», — поделилась Нюша фотографией с мужем.
Нонна Гришаева прощается с Грецией: «Хорошо,но мало!...очень не хочется уезжать... Но Москва зовёт!.. Дела ждут».
Джорджина Родригес просто показала фото с подросшими детьми.
«А у кого- то любовь!!!», — написала Катя Лель под фото с мужем и дочкой.
Анна Хилькевич поделилась видео:
«Решила устроить себе с дочкой каникулы, так как у нас садик работает 12 месяцев в году, то и каникул у ребенка теоретически может и не быть.... поэтому я решила провести летние деньки вместе))) и попала в гости к колдунье-людоеду. А вообще, конечно, отдыхать — не работать», — написала она.
Светлана Зейналова поделилась милым снимком с собакой и младенцем: «Сегодня Всемирный день Собаки. Я СОБАЧНИЦА! Я люблю всех собак, я хочу завести сразу все породы, я облизываю всех хвостатых незнакомцев на улице, невзирая на нервные крики их хозяев.... поэтому это мой праздник! В честь главного друга человека, два коротких — один длинный! Гав! Гав! Гааааав!»
Милана Тюльпанова примерила модные «велосипедки»: «В любимом городе , на любимом стиле».
Анастасия Макеева и ее муж отмечают годовщину: «Надо ли ждать дату, чтоб сделать годовщину? По мне, так "нет". Я просто взяла и придумала праздник и украла мужа от всех и сделала сюрприз. Он до вылета не знал, куда летит и что его ждет. Надо признаться, что такую авантюру я реализовала впервые и это дико приятно видеть на лице любимого удивление и улыбку и даже смущение. Путешествие в Италию на озеро Гарда и на родину Ромео и Джульетты в Верону было прекрасно и мой символичный нам обоим подарок в память об этом времени, чтоб оно длилось вечно».
Виктория Макарская рассказала и показала, с чего началась ее семейная жзнь: «Архивчик. 3-го июля 2003 года. В Грибоедовском зале Москвы. Виктория Морозова официально стала Макарской) Антон Макарский на вопрос сотрудницы ЗАГСа: — "Согласен ли жених?", бодренько сказал "Да!", а я просто пританцовывала от красоты момента, пока звучал подчеркнуто манерный вопрос: — "Ответ невееееесты?" Подружка Эвелина Бледанс выдала каламбур "Ответ невееее.... рный!" Мы радостно засмеялись и.... срослись».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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