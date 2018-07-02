2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Шелест показала забавное фото мужа: «Когда у тебя две дочери, у тебя всегда идеальный маникюр».

Елена Подкаминская поделилась милым фото дочки на поле: «В счастии со всей страной».

Анна Седокова показывает откровенные фото «на спор»: «На самом деле, эта фотка должна показать великолепное мастерство фотографии от @domokhozi , нереально красивую попу @ksu.m0430 и божественный купальник от @boudoir_by_alinailina. И да, я помню про свой должок с бананом. Я все помню и начинаю воплощать».

Лера Кудрявцева показала «футбольное» фото с мужем и процитировала известного блогера: «Иностранные болельщики выдали нам аванс любви и доверия , и мы горячо ответили им тем же . Мы так истосковались по дружбе , что готовы для этих мундиальцев на все . Ведь на самом деле ЧМ внёс в нашу размеренную и серую жизнь праздник . Западные СМИ в шоке , Россия обманула их ожидания . Россия обманула и наши ожидания , мы сами пока не можем сообразить , с чего это мы такие хорошие )Кто - то считает, что это просто менталитет такой : мы можем лупить соперников в Марселе , но у себя дома отдадим гостям последнюю рубашку . В повседневной жизни иностранцы бы столько теплоты не нашли , но просто слишком много лжи о России в мире , и люди пользуются шансом доказать , что тут не Мордор . Многие уже опасаются « и вот они уедут - и как же ?снова те же угрюмые Морды в метро ? « Может быть и правда мы на месяц показали миру и соотечественникам , как умеем радоваться ? А завтра опять вернётся - как было до того ? Но нам понравилось и мы запомнили ! И это- главная победа чемпионата . Мы увидели , какими свободными и открытыми можем быть. Как можем болеть за себя и за других , помогать , подбадривать , гордиться и , чуть смущаясь - улыбаться !!!!»

Наташа Королева поделилась видео с отдыха: