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2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия поделилась совместным фото со своей семьей и Александром Гинцбургом, директором Центра Гамалеи.

Павел Прилучный нашел себе забавную компанию для отпуска в виде обезьянки, которая облюбовала плечо актера.

Наталья Подольская похвасталась прекрасной фигурой в эффектном сплошном купальнике — певица снова проводит время на море.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Дубцова

Фото: @dubtsova_official

Анна Седокова поздравила мужа с днем рождения и поделилась трогательным совместным фото.

Глюк’oZa на своем примере продемонстрировала, что черный цвет в летнее время очень даже приветствуется.

Валерий Меладзе поздравил с днем рождения своего сыну Луку — мальчик едет верхом на коне.

Настасья Самбурская от черного отказалась и продемонстрировала эффектный образ в ярком розовом оттенке — топ и виниловые брюки.

Екатерина Вилкова показала фото «в форме» — со съемок фильма со своим партнером.

Клава Кока доказала, что риск ей совсем не чужд и решилась прыгнуть с парашютом.

Джиган опубликовал фото в боксерских перчатках и напомнил, что его и его семью лучше не трогать.

Ирина Дубцова поделилась кадром обеда на веранде — певица успела переболеть и обзавелась QR-кодом.

Фото: Instagram Настасьи Самбурской, Натальи Подольской, Екатерины Вилковой, Клавы Коки, Джигана, Ирины Дубцовой, Валерия Меладзе, Глюкозы, Анны Седоковой, Павла Прилучного, Валерии

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