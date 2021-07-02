2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Валерия поделилась совместным фото со своей семьей и Александром Гинцбургом, директором Центра Гамалеи.
Павел Прилучный нашел себе забавную компанию для отпуска в виде обезьянки, которая облюбовала плечо актера.
Наталья Подольская похвасталась прекрасной фигурой в эффектном сплошном купальнике — певица снова проводит время на море.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dubtsova_official
Анна Седокова поздравила мужа с днем рождения и поделилась трогательным совместным фото.
Глюк’oZa на своем примере продемонстрировала, что черный цвет в летнее время очень даже приветствуется.
Валерий Меладзе поздравил с днем рождения своего сыну Луку — мальчик едет верхом на коне.
Настасья Самбурская от черного отказалась и продемонстрировала эффектный образ в ярком розовом оттенке — топ и виниловые брюки.
Екатерина Вилкова показала фото «в форме» — со съемок фильма со своим партнером.
Клава Кока доказала, что риск ей совсем не чужд и решилась прыгнуть с парашютом.
Джиган опубликовал фото в боксерских перчатках и напомнил, что его и его семью лучше не трогать.
Ирина Дубцова поделилась кадром обеда на веранде — певица успела переболеть и обзавелась QR-кодом.
Фото: Instagram Настасьи Самбурской, Натальи Подольской, Екатерины Вилковой, Клавы Коки, Джигана, Ирины Дубцовой, Валерия Меладзе, Глюкозы, Анны Седоковой, Павла Прилучного, Валерии
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