2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова показала фото «в форме» — со съемок фильма со своим партнером.

Клава Кока доказала, что риск ей совсем не чужд и решилась прыгнуть с парашютом.

Джиган опубликовал фото в боксерских перчатках и напомнил, что его и его семью лучше не трогать.

Ирина Дубцова поделилась кадром обеда на веранде — певица успела переболеть и обзавелась QR-кодом.