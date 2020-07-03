2 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова трудится на даче.

Бывшая жена Дмитрия Тарасова показала его взрослую счастливую дочь: «Дачница. P.S. Кусочек солнечной Италии в СНТ Луговое».

Линдси Лохан показала свою детскую фотографию: «У меня День Рождения!»

Бывшая жена Тимати Алена Шишкова примерила яркий образ.

Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в летнем платье.

Довольные Леонид Агутин и Валерий Сюткин поделились снимками с дружеских тусовок.

Сергей Лазарев встретился с Владом Топаловым, а Мария Погребняк — с Ольгой Бузовой: «Долгожданная встреча с моей девочкой! Как же я соскучилась по тебе! Люблю безумно!!! Мне тебя очень не хватало во время карантина».