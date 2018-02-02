2 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
С сегодняшнего дня ни одному туалетному изданию я не дам ни одного интервью. Сколько нервов уходит на то, чтобы согласовать текст и вымарать оттуда всю самодеятельность, которую туда понавтыкали журналисты! Недобросовестные редакторы выпускают в печать несогласованный полностью номер. И в итоге он получается таким, что только жопу им и вытирать. Я в бешенстве. Сделали из меня женщину нетрадиционной ориентации, лохматую, дотянули до последнего и сославшись на то, что времени нет уже ничего менять, отправили тираж в добрый путь. Придумывайте про меня небылицы, выставляете криворожей, делайте, что хотите. Я Интервью буду давать только на видео и на своей странице. Всё остальное ложь! Извините, что так эмоционально. Это называется «З@@б@ли» Большое спасибо за поддержку всем людям, кто пишет хорошее, потому что каждый ваш комментарий -частичка антидепрессанта, на которые я скоро сяду, если не перестану бодаться за справедливость💪🏽😂😘
Мой Газманов Спилберг Олегович продолжает стряпать шедевры с мальдивского отдыха ))) Он как шампунь , все в одном: и музыка, и стихи, да актёров в семье ( люди и собаки) пруд пруди. Комедийный жанр плавно перетёк в мелодраму! Быть всегда веселым- это все таки грустно. Позвольте вас намылить этим шампунем, подходит для всех типов ... ))) А я очень скучаю ❤️@oleggazmanov #morning #instagood #love #live #maldives #Мальдивы #followme #follow4follow #followforfollow #instagood