О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин напомнил о важной дате: «Большой праздник был сегодня - 75-летие победы в Сталинградской битве. С праздником наших ветеранов! Вспоминаем дома нашего деда, участника Сталинградской битвы, Григория Робертовича Прагина, который был на тот момент зампотехом танковой бригады. На этой фотографии дед с моим старшим братом Димой на могиле своего друга и однополчанина, с которым прошёл всю войну, генерал-полковника Героя Советского Союза Владимира Ивановича Жданова на Новодевичьем кладбище».

Джессика Альба показала сына, а Джорджина Родригес — всех трех младенцев. Кчения Собчак продемонстрировала, как катает сына на саночках.

Ксения Бородина похвасталась танцевальными способностями дочки:

Милана Кержакова демонстрирует видео с сыном:

Яна Рудковская наслаждается зимним настроением:

Елена Ваенга проводит время на даче: «утро на фазенде». Анастасия Волочкова — демонстрирует новые фото с мужчиной: «Когда просто хорошо».

Надежда Грановская показала красивое селфи. Настасья Самбурская обиделась на журналистов:

С сегодняшнего дня ни одному туалетному изданию я не дам ни одного интервью. Сколько нервов уходит на то, чтобы согласовать текст и вымарать оттуда всю самодеятельность, которую туда понавтыкали журналисты! Недобросовестные редакторы выпускают в печать несогласованный полностью номер. И в итоге он получается таким, что только жопу им и вытирать. Я в бешенстве. Сделали из меня женщину нетрадиционной ориентации, лохматую, дотянули до последнего и сославшись на то, что времени нет уже ничего менять, отправили тираж в добрый путь. Придумывайте про меня небылицы, выставляете криворожей, делайте, что хотите. Я Интервью буду давать только на видео и на своей странице. Всё остальное ложь! Извините, что так эмоционально. Это называется «З@@б@ли» Большое спасибо за поддержку всем людям, кто пишет хорошее, потому что каждый ваш комментарий -частичка антидепрессанта, на которые я скоро сяду, если не перестану бодаться за справедливость💪🏽😂😘

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Ольга Бузова подогревает слухи:

Анна Нетребко показала монакские красоты:

Семья Газмановых показала видео из путешествия.

Мой Газманов Спилберг Олегович продолжает стряпать шедевры с мальдивского отдыха ))) Он как шампунь , все в одном: и музыка, и стихи, да актёров в семье ( люди и собаки) пруд пруди. Комедийный жанр плавно перетёк в мелодраму! Быть всегда веселым- это все таки грустно. Позвольте вас намылить этим шампунем, подходит для всех типов ... ))) А я очень скучаю ❤️@oleggazmanov #morning #instagood #love #live #maldives #Мальдивы #followme #follow4follow #followforfollow #instagood

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Эвелина Бледанс похвасталась фотографией в купальнике: «Вы просто засыпали меня комплиментами. Сижу гордым, но обгорелым сфинксом. Был дождик, потом тучки, солнце даже не выходило, а мы теперь красненькие. Надеюсь не облезем. Хоть сметанки, которой я мазалась в детстве под рукой не было, надеюсь крем с алое вера спасет. А пока лежим рачками варененькими горим помаленьку», — написала она.

София Ротару поделилась идиллической картинкой отпуска: «Доброго всем вечера и хороших выходных!»

Фото: instagram