О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин напомнил о важной дате: «Большой праздник был сегодня - 75-летие победы в Сталинградской битве. С праздником наших ветеранов! Вспоминаем дома нашего деда, участника Сталинградской битвы, Григория Робертовича Прагина, который был на тот момент зампотехом танковой бригады. На этой фотографии дед с моим старшим братом Димой на могиле своего друга и однополчанина, с которым прошёл всю войну, генерал-полковника Героя Советского Союза Владимира Ивановича Жданова на Новодевичьем кладбище».

Джессика Альба показала сына, а Джорджина Родригес — всех трех младенцев. Кчения Собчак продемонстрировала, как катает сына на саночках.

Ксения Бородина похвасталась танцевальными способностями дочки: