2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Клава Кока и Александр Ревва снялись в одежде с одинаковыми принтами посреди пустынной дороги. Музыканты презентуют свой дуэт и решили поразить поклонников яркими образами. Те, к слову, не остались в стороне и засыпали артистов комплиментами. «Огонь!», «Как горячо», «Такие красивые», «Даже в холодном Питере стало жарко», — отмечают подписчики Клавы.

Еще один стильный образ показала Маша Горбань. Актриса примерила одно из самых модных цветовых сочетаний сезона — зеленого и черного. Звезда продемонстрировала повседневный look с дутым пуховиком, олимпийкой-тедди и мунботами.