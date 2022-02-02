2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @klavacoca
Клава Кока и Александр Ревва снялись в одежде с одинаковыми принтами посреди пустынной дороги. Музыканты презентуют свой дуэт и решили поразить поклонников яркими образами. Те, к слову, не остались в стороне и засыпали артистов комплиментами. «Огонь!», «Как горячо», «Такие красивые», «Даже в холодном Питере стало жарко», — отмечают подписчики Клавы.
Еще один стильный образ показала Маша Горбань. Актриса примерила одно из самых модных цветовых сочетаний сезона — зеленого и черного. Звезда продемонстрировала повседневный look с дутым пуховиком, олимпийкой-тедди и мунботами.
Поддержала тренды и дочка Екатерины Стриженовой, 19 летняя Александра. Девушка, которая учится на экономиста, опубликовала в микроблоге фотографию в строгом сером жакете, который скомбинировала с дерзкой экстрамини-юбкой с разрезом.
Дочка певца Александра Малинина 21-летняя Устинья учится музыке в Лондоне, и одевается девушка соответственно: она показала лаконичный образ с пальто с университетскими нашивками и модной кепкой.
Семейная пара Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой решила развеселить своих поклонников. Альбина показала «типичные будни» в звездной семье. Артисты разыграли забавную сценку. Альбина попросила мужа, который занимался мытьем посуды, еще и помыть ее чашку. «Ты ничего не перепутала, я звезда! Мне вчера рукоплескал зал! А ты говоришь, помой посуду», — ответил певец, обиженно утирая слезинки полотенцем.
Певица Кристина Орбакайте поделилась трогательным видео с мужем. Семья отдыхает в Колумбии. Кристина опубликовала кадры, на которых показала, как на пару с мужем едет в лошадиной упряжке. Отметим, что певица показала себя без фильтров и макияжа.
Певица Юлия Савичева похвасталась тортом, который они с дочерью сделали на день рождения мужа и папы. «Вот такой забавный торт получился на день рождения моего мужа. На весь процесс, как вы понимаете, влияла Аня. Говорит: «Мама, на торте должна быть овечка!» Почему именно овечка, не знаю, но так как папа был не против, получилась такая немного анимешная милота, которую, кстати, очень любит Аршинов. А что, прямо брутальненько, реально мужской торт», — рассказала она.
Коллега Савичевой по «Фабрике звезд» певица Юлия Паршута разместила в инстаграм трогательный пост-обращение к своим подписчикам. «И в очередной раз понимаю, какая же вы для меня Сила — вы в очередной раз помогли проговорить важную истину», — поделилась она.
Пост благодарности разместила и Ольга Серябкина. Певица на днях выпустила новый хит и поблагодарила слушателей за поддержку, а также показала забавную серию снимков, на которых молодая мама валяется в снегу.
Фигуристы Алексей Ягудин и Илья Авербух времени зря не теряют, они уже приехали в Китай, где 4 февраля стартует зимняя Олимпиада. Ягудин не упустил шанса подколоть коллегу, бегущего на дорожке. «Давай-давай, надо, чтобы ты в форму пришел. Ты молодой отец, тебе нужны силы! А я пойду в сауну погреюсь, в бассейне искупаюсь!» — отметил 41-летний Ягудин, пока Авербух потел на беговой дорожке.
Оперная дива Анна Нетребко показала в инстаграм свое путешествие на яхте в Барселоне, в которую она отправилась с сыном и мамой. Для прогулки звезда выбрала неоново-желтые кроссовки и комфортный спортивный костюм, а также дополнила образ большими солнцезащитными очками в стразах.
Певица Ани Лорак похвасталась идеальной фигурой. Звезда разместила фото с отдыха. Довольная Лорак нежится на волнах, а подписчики практически сходят с ума от ее красоты. «Какая фигура», «Блистательная дива», «Красотка, излучающая счастье», «Красота за гранью», — пишут фолловеры певицы в комментариях.
Продолжает радовать поклонников фото с отпуска и Сергей Лазарев. Музыкант показал, в каком идеальном доме он живет. Из панорамных окон видно закатное солнце, в лучах которого на кресле греется Лазарев. «Тотальный релакс! На этот вид из окна можно смотреть бесконечно», — признается артист.
Фото и видео: Instagram