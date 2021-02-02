2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/rosiehw/?hl=ru
Елена Темникова поделилась поистине винтажным селфи и поделилась в своем Instagram объемной шубой из искусственного меха. Правда, подписчики не оценили и заявили, что видели подобную одежду на своих бабушках.
Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо своего сына от Джейсона Стэтхэма. Поклонники нашли, что малыш очень похож на свою маму.
Лиза Арзамасова опубликовала очень милое и забавное фото в раннем детстве – изображение маленькой актрисы с гримасой на лице собрало множество лайков. Лиза призналась, что это фото напоминает ей об умершем отце:
«Папа подбадривал и хвалил: «Надо же, какая сильная, какая цепкая»! Вокруг бегала и «кудахтала» мама: «Ой, осторожно! Ой, ручки поцарапает, занозки будут»! А папа ее успокаивал, а мне подмигивал: «Давай выше, доча»!».
А Кети Топурия показала , как ее старшая дочь Оливия встретила братика Адама – девочка нежно целует ножки брату.
Виктория Лопырева поздравила свою подругу, Инну Жиркову, с годовщиной ее свадьбы с футболистом Юрием Жирковым, и поделилась фотографией с мероприятия – среди гостей оказалась также Ксения Бородина.
Агата Муцениеце, которая стала ведущей шоу «Голос.Дети», показала закулисные кадры со съёмок проекта.
Наталья Рудова поделилась фотографиями с прогулки по Москве, а Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым отдыхает на пляже в Испании и готовится к новому шоу.
Наталья Бочкарева тоже проводит время в Москве и активно занимается спортом — на фотографии она блеснула в эффектном леопардовом купальнике.
Юлия Пересильд поделилась давней мечтой, пожить в Тбилиси, которая наконец осуществилась, и опубликовала фото с тарелкой хинкали.
Елена Перминова, которая ждет ребенка, выложила эффектное фото с вязаном купальнике, который подчеркивает ее интересное положение. На пляже она позирует вместе с подругой.
Сати Казанова поделилась яркой и экзотической фотографией со своего концерта на острове Маврикии и рассказала о незабываемых впечатлениях.
Фото и видео: Instagram Елены Перминовой, Лизы Арзамасовой, Сати Казановой, Юлии Пересильд, Виктории Лопыревой, Елены Темниковой, Натальи Рудовой, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кети Топурии, Агаты Муцениеце
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