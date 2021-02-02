2 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Темникова поделилась поистине винтажным селфи и поделилась в своем Instagram объемной шубой из искусственного меха. Правда, подписчики не оценили и заявили, что видели подобную одежду на своих бабушках.

Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо своего сына от Джейсона Стэтхэма. Поклонники нашли, что малыш очень похож на свою маму.

Лиза Арзамасова опубликовала очень милое и забавное фото в раннем детстве – изображение маленькой актрисы с гримасой на лице собрало множество лайков. Лиза призналась, что это фото напоминает ей об умершем отце:

«Папа подбадривал и хвалил: «Надо же, какая сильная, какая цепкая»! Вокруг бегала и «кудахтала» мама: «Ой, осторожно! Ой, ручки поцарапает, занозки будут»! А папа ее успокаивал, а мне подмигивал: «Давай выше, доча»!».

А Кети Топурия показала , как ее старшая дочь Оливия встретила братика Адама – девочка нежно целует ножки брату.