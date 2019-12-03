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2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Светланы Устиновой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Машкова показала крестного своих детей: «Мой брат Никита, он же крестный отец наших с Сашкой детей. Научил Фаню и Алю играть на биллиарде, показывать фокусы и мухлевать в карты. Фуууух... а я боялась, что со своим драматургическим образованием и увлечением филосовией, начнет девочкам про Витгенштейна затирать (были попытки). Пронесло».

Светлана Устинова поделилась счастьем: «Можно теперь сказать, что мой режиссерский дебют случился! Путь пройден от замысла до зрителя. И это непередаваемые ощущения! Такое я еще не переживала и не чувствовала! Вчера состоялся показ на благотворительном аукционе, который уже 9 год Светлана Бондарчук и Евгения Попова проводят в поддержку фондов! Мне выпала честь работать с потрясающей творческой и производственной командой! Без вас бы ничего не получилось, и я хочу выразить вам свою благодарность и любовь».

Дженнифер Лопес продемонстрировала неувядающую красоту на съемках. Юлия Проскурякова примерила яркий образ в новой подаренной мужем гардеробной. Яна Поплавская рассказала о повседневном стиле: «Вся моя жизнь проходит на каблуках. Мои друзья считают, что я в них сплю, принимаю душ и стою у плиты. Но наступил новый этап, наступила "бескаблучная" жизнь. Я приехала в наш "дом Красной Шапочки", надела новые сапожки и забыла, что на улице морозный день. Так тепло, мягко и уютно, что я их ни за что уже не сниму».

Фото и видео: instagram

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