2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Машкова показала крестного своих детей: «Мой брат Никита, он же крестный отец наших с Сашкой детей. Научил Фаню и Алю играть на биллиарде, показывать фокусы и мухлевать в карты. Фуууух... а я боялась, что со своим драматургическим образованием и увлечением филосовией, начнет девочкам про Витгенштейна затирать (были попытки). Пронесло».

Светлана Устинова поделилась счастьем: «Можно теперь сказать, что мой режиссерский дебют случился! Путь пройден от замысла до зрителя. И это непередаваемые ощущения! Такое я еще не переживала и не чувствовала! Вчера состоялся показ на благотворительном аукционе, который уже 9 год Светлана Бондарчук и Евгения Попова проводят в поддержку фондов! Мне выпала честь работать с потрясающей творческой и производственной командой! Без вас бы ничего не получилось, и я хочу выразить вам свою благодарность и любовь».

Дженнифер Лопес продемонстрировала неувядающую красоту на съемках. Юлия Проскурякова примерила яркий образ в новой подаренной мужем гардеробной. Яна Поплавская рассказала о повседневном стиле: «Вся моя жизнь проходит на каблуках. Мои друзья считают, что я в них сплю, принимаю душ и стою у плиты. Но наступил новый этап, наступила "бескаблучная" жизнь. Я приехала в наш "дом Красной Шапочки", надела новые сапожки и забыла, что на улице морозный день. Так тепло, мягко и уютно, что я их ни за что уже не сниму».