2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @britneyspears
Звезды продолжают хвастаться своими новогодними елками — они появились во многих домах селебрити.
Вячеслав и Екатерина Малафеевы ради детей нарядили елку и украсили дом вместе, несмотря на грядущий развод.
Своих четверых детей порадовала и Оксана Самойлова, украсив дом и поставив зеленую красавицу для детей.
Не обошлось и без сказочных персонажей. Прохор Шаляпин предстал в новом образе и показал, как выглядел Дед Мороз в молодости, а Светлана Пермякова нашла время для праздничной магии и предстала в образе сказочной гадалки.
К зимним праздникам все хотят быть поближе к любимым. Кейт Бекинсейл публикует трогательные и забавные кадры со своим домашним любимцем, который, кажется, очень доволен, что хозяйка дома.
А Бритни Спирс, которая сегодня отмечает юбилей — 40 лет, уже свободная от опеки отца и помолвленная, размещает в соцсети романтичные кадры со своим женихом.
Светлана Бондарчук активно тренируется в спортзале — к новогодним вечеринкам пригодится стройная фигура. Да и для того, чтобы хватило сил прожить декабрь, надо поднапрячься.
А вот Мария Шумакова, хотя и мечтает влезть в любимое платье, не готова отказываться от гастрономических удовольствий.
Айза Долматова призналась, что сегодня ее состояние значительно улучшилось, и поделилась секретом:
«Прохождение психотерапии, обучение психотерапии, готовность владеть знаниями и применять их в жизни, получать новую профессию, окружать себя ментально «здоровыми» людьми — это путь к успеху. Каждый понимает успех по-своему, но мой личный успех — это желание жить и улыбка на лице) в любую погоду, выспался ты или не выспался, получается у тебя на работе или нет, есть у тебя любовь или нет, все просто становится спокойно».
А певица Валерия превзошла саму себя и предстала в роли обольстительной Снегурочки — с длинной белой косой, в дерзком мини и красных ботфортах на шпильке.
Ирину Пегову любят за ее естественную красоту, однако актриса решила отдать-таки дань современным бьюти-трендам и продемонстрировать, как выглядела бы с пухлыми губами.
Селин Шульгина обзавелась новыми знакомствами — среди ее поклонников появился верблюд по имени Тамара.
Мирослава Карпович поделилась атмосферным фото от своей «маленькой подружки», которой 5 лет:
«Глазами ребенка», — подписала она кадр.
Пока Мирослава хвастается модным пальто и беретом, Екатерина Волкова спешит утеплиться и примеряет уютный зимний образ с дубленкой. Агата Муцениеце не готова отказываться от ярких красок этой зимой — она продемонстрировала отличный способ не замерзнуть и поднять себе настроение, смело сочетая в образе оттенки розового и салатового.
Фото: Instagram Валерии, Прохора Шаляпина, Лианы Шульгиной, Кейт Бекинсейл, Бритни Спирс, Екатерины Малафеевой, Оксаны Самойловой, Агаты Муцениеце, Екатерины Волковой, Светланы Пермяковой, Ирины Пеговой, Айзы Долматовой, Марии Шумаковой,