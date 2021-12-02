2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

К зимним праздникам все хотят быть поближе к любимым. Кейт Бекинсейл публикует трогательные и забавные кадры со своим домашним любимцем, который, кажется, очень доволен, что хозяйка дома.

А Бритни Спирс, которая сегодня отмечает юбилей — 40 лет, уже свободная от опеки отца и помолвленная, размещает в соцсети романтичные кадры со своим женихом.

Светлана Бондарчук активно тренируется в спортзале — к новогодним вечеринкам пригодится стройная фигура. Да и для того, чтобы хватило сил прожить декабрь, надо поднапрячься.