2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Шнуров оригинально извинился перед Василием Вакуленко (Бастой) за то, что сочинил стихи про него. Шнуров высмеял рэпера после его концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где в разгар эпидемии собрались тысячи зрителей.

«Хочу принести глубочайшие извинения рэперу Басте. По глупости своей я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов. Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты, затянув хорально "Когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя. Еще не раз вынужден сказать спасибо от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту», — в свойственной ему сатиричной манере написал Шнуров в Instagram.

Мария Горбань напугала подписчиков видео, где показала большой синяк под глазом. «Я всего лишь чихнула», — прокомментировала она, намекнув на непростую эпидемиологическую обстановку.