2 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко показала милое фото с плюшевым осликом и рассказала его историю. «С недавних пор у меня появилась добрая традиция — в командировках снимать для сына короткие мультики про путешествия с этим милым осликом. Если бы вы видели горящие глаза Майкла, когда он впервые встретился с осликом. Он был счастлив познакомиться с ним вживую, спал с ним каждую ночь. А теперь ослик снова отправился в путешествие, из которого привезет малышу много увлекательных волшебных историй», — написала она в Instagram.
Бритни Спирс исполнилось 39 лет. В день рождения она показала фото с молодым бойфрендом Сэмом Асгари, а он в свою очередь поздравил ее забавным видео. «С днем рождения мою львицу. Будем праздновать до конца года, а теперь давайте начинать есть торт», — написал он в блоге.
Сергей Шнуров оригинально извинился перед Василием Вакуленко (Бастой) за то, что сочинил стихи про него. Шнуров высмеял рэпера после его концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где в разгар эпидемии собрались тысячи зрителей.
«Хочу принести глубочайшие извинения рэперу Басте. По глупости своей я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов. Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты, затянув хорально "Когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя. Еще не раз вынужден сказать спасибо от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту», — в свойственной ему сатиричной манере написал Шнуров в Instagram.
Мария Горбань напугала подписчиков видео, где показала большой синяк под глазом. «Я всего лишь чихнула», — прокомментировала она, намекнув на непростую эпидемиологическую обстановку.
Степан Меньщиков поделился с подписчиками трогательным фото с супругой Ангелиной Монах и маленькой дочкой Степанией. «Мои любимые девочки», — в очередной раз шоумен признался им в чувствах.
Донателла Версаче поздравила с днем рождения своего покойного брата, известного дизайнера Джанни Версаче. Ему бы исполнилось 74 года, но в 1997-м его убили. «Сегодня день рождения моего брата Джанни. Не проходит и дня, чтобы я не думала о нем», — подписала она совместный снимок.
Максим Матвеев опубликовал в социальной сети забавное фото из купе поезда. На снимке он запечатлел сам себя в стиле гопника из 90-х. «Кароче... Я в Москву сгоняю... Скора буду, кароч...», — подписал он снимок (стилистика и орфография автора сохранены, — прим. ред.).
Светлана Бондарчук позабавила поклонников милым видео со своими любимыми собаками Фанни и Пеппи. Она пыталась выяснить, кто из них нашкодил ночью.
Эвелина Бледанс показала фото из оперы, где она побывала в компании Сергея Зверева и Алены Свиридовой с ее красавцем-сыном Григорием.
Оксана Воеводина поделилась кадрами стильной фотосессии. Экс-жена бывшего короля Малайзии позировала в брючном костюме цвета фуксии. «У каждой тоски есть свой "год спустя"...», — намекнула она на то, как давно случился ее разрыв с мужем.
Дмитрий Шепелев показал фанатам живописное фото с побережья океана: «Спасибо за это счастье».
Игорь Крутой поделился милым видео с младшей дочерью Сашей и крошечными кроликами, которые живут в их саду.
Теннисистка Серена Уильямс опубликовала фото со своей милашкой дочкой Олимпией. А актриса Дженна Деван показала, как занимается спортом со своей дочерью от Ченнинга Татума.
Алеся Кафельникова показала дерзкий образ, сидя в шикарном авто.
Александр Медведев (Шура), который феноменально похудел за последние недели, опубликовал в соцсети фото, где показал, как восседает на троне из «Игры престолов». «Ни одной серии не смотрел, но в кресле посидел», — пояснил он.
Фото и видео: Instagram Александра Медведева, Алеси Кафельниковой, Дженны Деван, Серены Уильямс, Игоря Крутого, Дмитрия Шепелева, Оксаны Воеводиной, Эвелины Бледанс, Светланы Бондарчук, Максима Матвеева, Донателлы Версаче, Степана Меньщикова, Марии Горбань, Сергея Шнурова, Бритни Спирс, Сэма Асгари, Регины Тодоренко
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