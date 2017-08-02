Путешествия, спорт и фото с детьми: о том, как звезды провели прошедший день, читайте в нашем дайджесте

Елизавета Боярская работает над новой ролью в любимом Питере: «Для самостоятельной работы над ролью важно найти правильное место!». Сергей Глушко на отдыхе открыл для себя Snapchat. Ксения Собчак посмеялась над историей США.

Так будет выглядеть история для "миллениалов ":))) Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 1 2017 в 11:33 PDT

Дочь Веры Бредневой показала новые фото в купальнике. Алла-Виктория Киркорова похвасталась уловом. Алексей Ягудин опубликовал забавное видео с дочкой.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Авг 2 2017 в 9:11 PDT

Екатерина Андреева показала, где берет энергию:

Анастасия Волочкова прокатилась с дочкой верхом на лошадях:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 2 2017 в 8:28 PDT

Алла Довлатова решила накачать себе бразильскую попку:

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Авг 2 2017 в 8:02 PDT