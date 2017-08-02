2 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Елизавета Боярская работает над новой ролью в любимом Питере: «Для самостоятельной работы над ролью важно найти правильное место!». Сергей Глушко на отдыхе открыл для себя Snapchat. Ксения Собчак посмеялась над историей США.
Так будет выглядеть история для "миллениалов ":)))
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Дочь Веры Бредневой показала новые фото в купальнике. Алла-Виктория Киркорова похвасталась уловом. Алексей Ягудин опубликовал забавное видео с дочкой.
Екатерина Андреева показала, где берет энергию:
Angels and devils.Ангелы и демоны.Трансформация из одного в другого может произойти очень быстро.Трудно подниматься-но легко скатиться.И каждый выбирает амплитуду этих качелей,высоту этих горок,и скорость падения или ,наоборот-подъёма вверх. #здоровье #зож #йога #я #wellness #healthy #energy #balance #healthylife #healthylifestyle #healthyliving #yogalove #yogagirl #здоровыйобразжизни #yogini #asana #yoga #perfect #perfection #antigravity #девочки #девочкитакиедевочки #следуйзамной #красотка #pretty #followme #like4like #vampire #яworldclass #снамиопасноноинтересно
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
Анастасия Волочкова прокатилась с дочкой верхом на лошадях:
Алла Довлатова решила накачать себе бразильскую попку:
Яна Рудковская похвасталась стройным телом на фоне моря и яхты и показала памятное фото с друзьями: «Тот случай когда две легенды спорта , оба Жени , и ещё между Аней и Яной». Анита Цой опубликовала фото в купальнике. Алика Смехова показала длинные ноги в коротких шортах на закате.
Илья Глинников опубликовал селфи с любимой.
Фото: instagram.com