2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина примерила монашескую рясу: «Все!!!! сбылось! я в монашеском одеянии! На фестиваль едем! в Суздаль! с нашей Евдокией! со спектаклем "Последняя русская царица". Послезавтра на фестивале #человекмира 4 августа. прямо на берегу реки Каменки ... Напротив Покровско- Суздальского монастыря.....История любви Петра Первого и первой его жены, матери убиенного царевича Алексея -Евдокии Лопухиной....»

Татьяна Навка и Оксана Федорова поздравили всех с днем ВДВ.

Эвелина Бледанс рассмешила поклонников детской выходкой: