2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Режиссер «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы. Сати Спивакова гордится другом и коллегой:
#Repost @ilyastewart with @get_repost ・・・ Режиссер «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы, сообщает французское издание Le Figaro. По данным издания, соответствующее решение приняла министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. Орден Искусств и литературы (L'Ordre des Arts et des Lettres) — ведомственная награда, решение о награждении ей принимает глава Минкультуры. Согласно статуту ордена, им награждаются лица, достигшие выдающихся результатов на поприще искусств и литературы и оказавшие влияние на их развитие во Франции и во всем мире. Командор — высшая степень ордена Искусств и литературы. Удостоенные этого звания лица имеют право носить на орденской ленте восьмиконечный крест с изображением головы Марианны, символизирующей Францию. До Серебренникова командорами ордена Искусств и литературы стали еще несколько россиян, в том числе режиссеры Павел Лунгин, Юрий Любимов и Анатолий Васильев, поэт Геннадий Айги и экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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Фото и видео: instagram