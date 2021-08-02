2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сегодня, 2 августа, звезды щедро делились с нами деталями своей частной жизни: беременная Мария Горбань активно проводит время в Майями, ожидая появление малыша, Тата Мамиашвили, бывшая невестка Федора Бондарчука, показала фото с животиком — 31-летняя девушка совсем скоро станет мамой в третий раз. Наталья Подольская поделилась первыми сандаликами их с Владимиром Пресняковым младшего сына и милым рисунком от старшего, где мальчик признается, как сильно скучал по родителям. А после сегодняшней премьеры клипа, Вере Брежневой позвонил поздравить.. Канье Уэст. Конечно, в шутку.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Личный Instagram @glukozamusic
Альбина Джанабаева, ставшая в апреле мамой в третий раз, решилась показать новое фото дочки. На фото видно лицо Агаты, которой совсем скоро исполнится четыре месяца. На фото девочка тянет ручку к цветку, растущему в саду дома, где Альбина живет с детьми и супругом, Валерием Меладзе.
У Светланы Бондарчук сегодня — романтическое настроение, она подписала свой портрет строками из стихотворения Марины Цветаевой: «Август — астры. Август — звезды. Август — грозди...», что очень здорово передало общую атмосферу на фото.
Марина Кравец опубликовала забавное видео, главными героинями которого являются она сама и ее очаровательная дочка Вероника. Малышке уже полтора года, поэтому звезда Comedy Club справедливо решила, что можно начинать делиться с поклонниками счастливыми моментами общения с ребенком.
Нонна Гришаева нежно поздравила своего сына с днем рождения и написала поздравление под совместным фото: «С именинами, сынок! С Ангелом. Будь здоров и счастлив. И пусть твой Ангел-Хранитель тебя направляет. Всем Ильям наши поздравления!».
А Максим Галкин продолжает впечатлять своих подписчиков огородными достижениями: «Салат из своих овощей - самое вкусное из летнего», — подписал сочное видео артист. На этот раз, в кадр попал и сын Галкина, Гарри, который растет очень любопытным мальчиком.
Впереди нас ждет еще целый летний месяц, за который звезды обязательно покажут самые яркие моменты из их летней жизни.
Фото и видео: Instagram
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