2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня, 2 августа, звезды щедро делились с нами деталями своей частной жизни: беременная Мария Горбань активно проводит время в Майями, ожидая появление малыша, Тата Мамиашвили, бывшая невестка Федора Бондарчука, показала фото с животиком — 31-летняя девушка совсем скоро станет мамой в третий раз. Наталья Подольская поделилась первыми сандаликами их с Владимиром Пресняковым младшего сына и милым рисунком от старшего, где мальчик признается, как сильно скучал по родителям. А после сегодняшней премьеры клипа, Вере Брежневой позвонил поздравить.. Канье Уэст. Конечно, в шутку.