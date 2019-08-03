2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Евгений Плющенко без устали занимается с Гномом Гномычем: «Ты должен быть лучше чем я».

Анастасия Решетова вышла на работу, несмотря на беременность.

Александр Ревва посвятил жене строки: «Когда-то я жил в джунглях, пил кокосовое молоко, катался на лианах с криками #ааааа ..., а потом я встретил её, купающуюся в водопаде, - ту, которая меня умыла, одела, причесала, научила держать вилку, осанку и говорить... (отрывок из книги «Король Артур») #зацепилааааа»

Пинк показала домашнее фото: «Я слышала, что люди раскритиковали Джессику Симпсон за то, что она разрешила 7-летней дочери покрасить волосы. Давайте покажу, что сделали мы вчера».

Денис Клявер посетил выставку достижений народного хозяйства: «ВДНХ, с 80-летием! И с новым рождением».

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес путешествуют по Иерусалиму и восторгаются его красотой.