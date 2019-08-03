2 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня Алена Хмельницкая с дочерью отправилась к морю: «В Сочи на 3 ночи)) Как же хочется в тепло! Всем солнца на небе и в душЕ!!!»
«ЧТО ХОЧУ ТО И ЗОНТИК💚 #наплеватьнаэтикапли», — показала забавное фото Елка.
«Мореееееееее....Крутоооооо)))... Отдых! Семья! Лето!!!!!) #отдых #семья #лето #сочи #релакс», — радуется отпуску Сергей Безруков.
Наталья Подольская поделилась задорной фотографией сына: «Турция для детей конечно рай! Смотрите в сториз приключения Тёмы».
«Наш пляжный сезон в самом разгаре», — похвасталась Галина Юдашкина.
Потап и Настя Каменских продолжают романтическое путешествие по Италии и балуют подписчиков красивыми фото оттуда.
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Пинк показала домашнее фото: «Я слышала, что люди раскритиковали Джессику Симпсон за то, что она разрешила 7-летней дочери покрасить волосы. Давайте покажу, что сделали мы вчера».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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