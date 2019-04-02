2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова отметила «личную и очень трогательную дату» с новым женихом — «180 счастливых дней и ночей» — и похвасталась его подношением: «Когда одна роза, подаренная любимым и специально выращенная для меня ценнее тысячи букетов...»

Иосиф Пригожин отметил 50-летие. В честь этого дня он показал, как выглядел в детстве, а его «коллега по цеху» Яна Чурикова продемонстрировала, как выглядит именинник в парике.

Денис Клявер поздравил Александра Ревву: «Дружище, поздравляю с первым глобальным аншлаговым сольником! Искренне рад за тебя. Ты человек-праздник, неповторимый индивидуал! И все у тебя как-то по-особенному позитивно! Даже дружеские объятия», — написал он. Подписчики моментально заметили руку в отражении и поспешили посмеяться над ее положением.

Юлия Савичева познакомилась с коллегой: «Всем привет от Клавы @klavacoca! Как приятно, что в суете дел находится время для приятных новых знакомств. В платьях от юных дизайнеров мы прошлись по подиуму! Это было феерично».

Анна Семенович продолжает делиться новыми видео в комичном образе: