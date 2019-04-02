2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова отметила «личную и очень трогательную дату» с новым женихом — «180 счастливых дней и ночей» — и похвасталась его подношением: «Когда одна роза, подаренная любимым и специально выращенная для меня ценнее тысячи букетов...»
Иосиф Пригожин отметил 50-летие. В честь этого дня он показал, как выглядел в детстве, а его «коллега по цеху» Яна Чурикова продемонстрировала, как выглядит именинник в парике.
Денис Клявер поздравил Александра Ревву: «Дружище, поздравляю с первым глобальным аншлаговым сольником! Искренне рад за тебя. Ты человек-праздник, неповторимый индивидуал! И все у тебя как-то по-особенному позитивно! Даже дружеские объятия», — написал он. Подписчики моментально заметили руку в отражении и поспешили посмеяться над ее положением.
Юлия Савичева познакомилась с коллегой: «Всем привет от Клавы @klavacoca! Как приятно, что в суете дел находится время для приятных новых знакомств. В платьях от юных дизайнеров мы прошлись по подиуму! Это было феерично».
Анна Семенович продолжает делиться новыми видео в комичном образе:
Екатерина Волкова примеряет разные образы:
Так в 19 веке выглядела бы рубрика «1, 2 или 3»?)) Чехов, разнообразный и многогранный. 😍 Как можно за один спектакль сменить 3 образа? Элементарно. Балабайкина аферистка из рассказа «Бумажник» Наталья Степановна дочка на выданье из «Предложения» Молодая дамочка, вернувшаяся с отдыха и разболтавшая все на свете. Рассказ «Длинный язык». ❤️
Елена Корикова сообщила, что ее «беременная» фотография была шуткой:
Ну вот и родила!!!😀😀😀Спасибо всем за комментарии и Ваше чувство юмора 1 апреля!🤗❤️Видео и вчерашнее фото из сериала ‘’Год в Тоскане’’. Было интересно сыграть отрицательную роль в этом фильме!😀.Всем кто не видел,рекомендую!👌#korikovaofficial #1апреля #сериалы #годвтоскане #актриса #кино #режиссер @andreyselivanov #проект #россия #италия
Наталья Подольская показала забавное фото сына.
Тина Канделаки показала редкое фото с наследниками: «Дети - вылитая мать».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram