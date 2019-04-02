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2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Яны Чуриковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Волочкова отметила «личную и очень трогательную дату» с новым женихом — «180 счастливых дней и ночей» — и похвасталась его подношением: «Когда одна роза, подаренная любимым и специально выращенная для меня ценнее тысячи букетов...»

Иосиф Пригожин отметил 50-летие. В честь этого дня он показал, как выглядел в детстве, а его «коллега по цеху» Яна Чурикова продемонстрировала, как выглядит именинник в парике.

Денис Клявер поздравил Александра Ревву: «Дружище, поздравляю с первым глобальным аншлаговым сольником! Искренне рад за тебя. Ты человек-праздник, неповторимый индивидуал! И все у тебя как-то по-особенному позитивно! Даже дружеские объятия», — написал он. Подписчики моментально заметили руку в отражении и поспешили посмеяться над ее положением.

Юлия Савичева познакомилась с коллегой: «Всем привет от Клавы @klavacoca! Как приятно, что в суете дел находится время для приятных новых знакомств. В платьях от юных дизайнеров мы прошлись по подиуму! Это было феерично».

Анна Семенович продолжает делиться новыми видео в комичном образе:

Екатерина Волкова примеряет разные образы:

Елена Корикова сообщила, что ее «беременная» фотография была шуткой:

Наталья Подольская показала забавное фото сына.

Тина Канделаки показала редкое фото с наследниками: «Дети - вылитая мать».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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