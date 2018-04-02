2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня звезды поздравляли Иосифа Пригожина, Сергея Лазарева и напоминали о детях-аутистах. «2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. В наше время расстройства аутистического спектра есть у 1% детей, то есть у каждого сотого ребенка. Эти дети нуждаются в нашей поддержке. Вы тоже можете помочь и поддержать фонд "Выход", который занимается решением проблем аутизма в России», — написал Иван Ургант. Яна Рудковская и Наталья Водянова что-то замышляют: «С Натулей штормим над новыми проектами для @nakedheartfoundation».

Анна Седокова решила приучать сына к классике: «Говорят, что малышам нужно с маленького возраста включать классическую музыку», — поделилась она. Хайди Клум путешествует с детьми в Китае.

Ксения Бородина опубликовала милое видео с дочкой: «Могу часами ее слушать! Ходячий прикол))».