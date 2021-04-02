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2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Дарья Мельникова

Фото: @melnikovadsh

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Рита Дакота поделилась яркой и экзотической фотографией с супругом с Бали — певица и ее молодой человек так загорели и вписались в обстановку, что уже вполне могут сойти за местных жителей.

Ксения Алфёрова опубликовала очень нежное и трогательное фото, которое, по ее словам, символизирует весеннее настроение.

Милла Йовович трогательно поздравила младшую дочку с шестилетием и запечатлела процесс разворачивания подарков.

Наталья Рудова представила стильный образ в грубых ботинках и объемном худи и высказалась в защиту рекламных постов в социальных сетях.

Ирина Безрукова с питомцем на руках высказалась против убийства бездомных животных, в том числе собак, оказавшихся на улице.

Виктория Дайнеко опубликовала нежное селфи, а также рассказала о перезапуске RuTube. Ранее певица активно покоряла TikTok и удивлялась необычной работе механизмов.

Гоар Аветисян представила собственную подборку стильных образов — и поделилась своим взглядом на способы ношения брючных костюмов.

Валерия тепло поздравила с днем рождения супруга Иосифа Пригожина и поделилась забавным фото с шоу «Маска», где продюсер появился в образе ананаса.

Лиза Арзамасова показала свое архивное фото — на ней актриса совсем молодая, ей едва исполнилось 18 лет.

Анастасия Решетова опубликовала нежное и трогательное фото со своим сыном Ратмиром и напомнила своим поклонникам, что детей надо любить

Дарья Мельникова, которая ничего не стесняется и с удовольствием постит домашние фото, порассуждала о возрасте и о времени под своей фотографией, на которой актриса делает маску.

Фото и видео: Instagram Валерии, Дарьи Мельниковой, Анастасии Решетовой, Лизы Арзамасовой, Гоар Аветисян, Виктории Дайнеко, Ксении Алферовой, Риты Дакоты, Ирины Безруковой, Натальи Рудовой

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