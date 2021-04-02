2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @melnikovadsh
Рита Дакота поделилась яркой и экзотической фотографией с супругом с Бали — певица и ее молодой человек так загорели и вписались в обстановку, что уже вполне могут сойти за местных жителей.
Ксения Алфёрова опубликовала очень нежное и трогательное фото, которое, по ее словам, символизирует весеннее настроение.
Милла Йовович трогательно поздравила младшую дочку с шестилетием и запечатлела процесс разворачивания подарков.
Наталья Рудова представила стильный образ в грубых ботинках и объемном худи и высказалась в защиту рекламных постов в социальных сетях.
Ирина Безрукова с питомцем на руках высказалась против убийства бездомных животных, в том числе собак, оказавшихся на улице.
Виктория Дайнеко опубликовала нежное селфи, а также рассказала о перезапуске RuTube. Ранее певица активно покоряла TikTok и удивлялась необычной работе механизмов.
Гоар Аветисян представила собственную подборку стильных образов — и поделилась своим взглядом на способы ношения брючных костюмов.
Валерия тепло поздравила с днем рождения супруга Иосифа Пригожина и поделилась забавным фото с шоу «Маска», где продюсер появился в образе ананаса.
Лиза Арзамасова показала свое архивное фото — на ней актриса совсем молодая, ей едва исполнилось 18 лет.
Анастасия Решетова опубликовала нежное и трогательное фото со своим сыном Ратмиром и напомнила своим поклонникам, что детей надо любить
Дарья Мельникова, которая ничего не стесняется и с удовольствием постит домашние фото, порассуждала о возрасте и о времени под своей фотографией, на которой актриса делает маску.
Фото и видео: Instagram Валерии, Дарьи Мельниковой, Анастасии Решетовой, Лизы Арзамасовой, Гоар Аветисян, Виктории Дайнеко, Ксении Алферовой, Риты Дакоты, Ирины Безруковой, Натальи Рудовой
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