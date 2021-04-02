2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рита Дакота поделилась яркой и экзотической фотографией с супругом с Бали — певица и ее молодой человек так загорели и вписались в обстановку, что уже вполне могут сойти за местных жителей.

Ксения Алфёрова опубликовала очень нежное и трогательное фото, которое, по ее словам, символизирует весеннее настроение.

Милла Йовович трогательно поздравила младшую дочку с шестилетием и запечатлела процесс разворачивания подарков.

Наталья Рудова представила стильный образ в грубых ботинках и объемном худи и высказалась в защиту рекламных постов в социальных сетях.

Ирина Безрукова с питомцем на руках высказалась против убийства бездомных животных, в том числе собак, оказавшихся на улице.

Виктория Дайнеко опубликовала нежное селфи, а также рассказала о перезапуске RuTube. Ранее певица активно покоряла TikTok и удивлялась необычной работе механизмов.

Гоар Аветисян представила собственную подборку стильных образов — и поделилась своим взглядом на способы ношения брючных костюмов.