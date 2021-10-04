2 — 3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Первые октябрьские выходные большинство российских звезд провели по-семейному. Супруги-олимпийцы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили день рождения младшей из двух дочерей. В честь 6-летия Мишели звездные родители организовали пиратскую вечеринку.

Молодые родители Диана Пожарская и Иван Янковский выбрались на прогулку с 3-месячным сыном Олегом. И выбрали для выхода максимально комфортные и «домашние» образы. Видимо, чтобы не узнали фанаты. И прихватили с собой тетю малыша Лизу Янковскую. Именно она и поделилась редким снимком пары в сторис.

Павел Прилучный эти выходные провел с дочерью и сыном. Веселая компания развлеклась в лазертаге, примерила подаренные тюбетейки, а затем актер позволил 8-летнему наследнику Тимофею в одиночку прокатиться на мотоцикле.

Не так радостно прошли выходные для Регины Тодоренко. Телеведущая призналась, что поссорилась с супругом Владом Топаловым, но вместо того, чтобы заниматься самоедством, отправилась на прогулку с сыном и сестрой мужа Алиной Топаловой.

Нотку грусти внесла Жасмин. Певица, которая отпразднует свой день рождения 12 октября, призналась, что впервые проведет этот праздник без отца (он скончался от коронавируса). Артистка добавила, что растеряна, и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей загадывать желание.

Ирина Пегова в эти выходные впервые за долгое время выбралась в театр в качестве зрительницы. Она посетила спектакль «Тарас Бульба» в Нижегородском театре драмы и поделилась серией снимков с деталями зрительного зала. Кети Топурия примерила новый сценический наряд и похвасталась бесконечными ногами.

По-семейному прошли выходные даже у Ольги Бузовой, временно свободной от романов и отношений. Телеведущая выложила фото с Тимофеем Майоровым, которого назвала своим бывшим бойфрендом, отметив, что его мама до сих пор считает ее лучшей девушкой, что состояла в отношениях с ее сыном.

Невеста Максима Виторгана Нино Нинидзе прогулялась с сыном, а Анна Чиповская вспомнила студенческую молодость. Актриса показала, как она выглядела в 19 лет.