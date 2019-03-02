2-3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев провел выходной с сыном: «Лучший выходной- дома!! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!». А Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум: «Вчера с женой пытались фотографироваться на новый плакат к осенним концертам и я вдруг понял, что первый раз мы это делали вместе, примерно в эти же дни, 22 года назад! Вчера попытка, вроде, удалась. Наснимали кучу разнообразных кадров. Теперь самое скучное - отобрать и принять решение. Оставлю эту рутину супруге.)) А это просто фотка с телефона».