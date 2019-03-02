2-3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Акиньшина поделилась фото с горнолыжного курорта, под которым написала, что хочет лета, а Саша Савельева процитировала Сергея Светлакова: «Ничто так не раздражает весной, как зима😹». Юлия Такшина напекла блинов, несмотря на то, что масленичная неделя начинается завтра.
«Традиционный праздник Аллы @alla_orfey Желтых цветов! 1-е воскресенье марта. Весна!!» — написала Марина Юдашкина под своим фото с желтыми тюльпанами. Алла Пугачева по традиции собрала друзей в первое воскресенье марта, чтобы разрешить весну.
Елена Исинбаева встретилась с министром спорта Узбекистана: «Встретилась с министром спорта Узбекистана. Обсудили вопросы развития массового спорта и перспективы развития профессионального спорта в стране. Приятно видеть заинтересовать государства в развитии спорта. Планы у них грандиозные. Впервые будут проводить международный полумарафон 24 Марта, а в 2030 году хотят завоевать право на проведение Азиатских игр! Буквально несколько часов назад президент НОК Узбекистана избрался в Олимпийский совет Азии. Поздравляю с избранием!».
Зара, Нюша и Алексей Воробьев приняли участие в открытии XXIX Всемирной Зимней Универсиады в Красноярске.
Сергей Лазарев провел выходной с сыном: «Лучший выходной- дома!! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!». А Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум: «Вчера с женой пытались фотографироваться на новый плакат к осенним концертам и я вдруг понял, что первый раз мы это делали вместе, примерно в эти же дни, 22 года назад! Вчера попытка, вроде, удалась. Наснимали кучу разнообразных кадров. Теперь самое скучное - отобрать и принять решение. Оставлю эту рутину супруге.)) А это просто фотка с телефона».
Полина Гагарина наконец-то решила убрать елку. Пушистая красавица простояла в доме певицы до 3 марта. Сыну Ирины Дубцовой исполнилось 13 лет. Артем отпраздновал день рождения в компании мамы и папы.
3-го Марта 2006-го года изменилась моя жизнь ! Что я знала о любви до твоего появления в моей жизни ? О любви безусловной, о чувстве ответственности, о счастье, которое напрямую зависит от того, счастлив ли этот малыш ♥️ И вот малышу 13 лет 🤦🏼♀️👶🏼 @chernitsyn_official - ты мой лучший друг ! Я знала, что однажды ответственно заявлю, что мой сын - хороший человек, а это звучит, согласитесь ! Как ты дипломатичен, как чуток, ответственен и , в хорошем смысле, принципиален ! А как ты шутишь смешно 😁(это прекрасное качество) ! Тём, спасибо, что никогда не заставляешь меня краснеть, уверена, что никогда не заставишь плакать. Продолжай воспитывать в себе эти качества ! Будь здоров ! А я буду помогать тебе во всём ( кроме уроков, уроки это к бабушке @natalia__dubtsova 🤣) Ну и тачка на 18 лет, как и обещала, что тут осталось-то 🤦🏼♀️ Мой маленький большой мальчик, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 🥳 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО ЛУНЫ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Мария Шумакова высказалась о бодипозитиве, а Анна Цуканова-Котт поделилась своими принципами питания.
Немного бодипозитив. 🥐 Конечно же, это очень Круто, когда женщина в гармонии со своим телом, каким бы оно не было. Но хочется понять, что стоит за этим «позитивом». Я часто слышу историю от дам за 70 кг, как они ежедневно занимаются спортом, следят за питанием и им ничего не помогает. При ближайшем рассмотрении рациона находится ежедневно три порции латте с сиропом, кусок торта, был день рождение у подруги, нельзя отказаться, напиток из облепихи после тренировки, но с сахарком, а то кисло же и куча, куча подобных бесполезных «ништяков». И это Девушка «на диете». (Говорила много раз: диета-это бесполезный, вредный подход. Надо менять образ жизни и понимать, что так будет всегда )Обычный рацион «бодипозитивных» напоминает меню школьника, которому достался мамин кошелёк, а родители уехали:чипсы, шоколадки, фастфуд. Я знаю таких людей и видела их собственными глазами. Одна семейная пара, после тренировки всегда обедает в KFC. Ведро крылышек, картошка. «Хорошо потренировались, хорошо пообедали» Я не вижу ничего позитивного в том, что люди поглощают всё, что им хочется: Жирное, сладкое, сдобное в любое время дня и ночи. Я не верю, что питаясь сбалансированно можно весить 85 кг и быть «бодипозитив». Еда приносит короткое удовольствие, но я нахожу это подменной истиной радости. Как наркотики. Взять кайф в займы. Чревоугодие-один из смертных грехов. И можно, конечно смело ему придаваться, пожирая мороженное килограммами, а можно работать над собой. повторюсь, мы не лесные эльфы, 🧚♂️увы! И так сложилось, что мы живём на планете Земля и ежедневно сталкиваемся с материей. Материя нуждается в «обработке». Работа с телом всегда требует усилия, воли, преодоления. Но именно в этот момент, когда ты преодолеваешь свои слабости, ты становишься сильнее своих страстей. Ты становишься человеком, а не рабом. А кем вы выбираете быть? фотограф, он же лучший тренер @aleksandr_kireev_fit
⠀ Все постоянно спрашивают меня в Директ, как я вот так вот родила 2 детей, в сторис ем постоянно и остаюсь в хорошей форме?! 💁🏻♀️ ⠀ Сейчас расскажу 12 моих основных принципов питания: 🔽 ⠀ 🍽 Я придерживаюсь системы питания 70/30! То есть ем 70 % полезных продуктов и правильно приготовленных и только 30% всего вредного и т.д.! ⠀ 🍽 Я никогда не ем консервы, поверьте, это очень вредно и там много тех самых не полезных консервантов! ⠀ ⠀ 🍽 Я не ем мясо, потому что в мясе огромная концентрация страха и злости, которые испытывают Животные в момент, когда их убивают, и эти эмоции попадают в нас, вместе с мясными блюдами. Я верю в это. ⠀ ⠀ 🍽 Я не пью обычное молоко, потому что это один из самых токсичных Продуктов 21 века! Не верите?! Почитайте в интернете! ⠀ 🍽 Я никогда не ем ничего жареного! Потому что при жарке, выделяется огромное количество канцерогенов, которые разрушают наш организм! ⠀ 🍽 Я не пью никакие газированные напитки! Происходит сложная химическая реакция и все эти пузырьки плохо принимаются нашим пищеварением. ⠀ ⠀ 🍽 Я ем очень много свежих овощей и смузи из фруктов! Овощи и фрукты очень хорошо очищают и оздоровляют наш организм! ⠀ 🍽 Я не ем сахар, потому что это уже давно химический продукт из-за его популярности во всем мире! Но! Я ем мёд! ⠀ ⠀ 🍽 Я не ем пшеницу и всё, что сделано из неё. Потому что это тоже один из самых популярных продуктов в мире, который делается из не натуральных продуктов! Но!Я пеку хлеб сама или покупаю его и макароны у проверенных людей и в БИО-магазинах! ⠀ ⠀ 🍽 Я пью много воды в день, это действительно помогает организму лучше выводить токсины и оставаться долго молодым. ⠀ 🍽 За один приём пищи я съедаю не больше, чем может поместится в мои ладони! Именно такой размер нашего желудка! ⠀ 🍽 Я не пью кофе и мне это очень и очень тяжело, но я вижу, как это влияет на качество кожи! Если у вас есть проблемы подобного плана, откажитесь от кофе! ⠀ И опять же повторяю! Я нарушаю иногда все эти правила - но это крайне редко, всего 30% всего времени! Старайтесь питаться правильно и всё будет очень и очень хорошо снаружи и внутри! 😇 ⠀ #аннацукановакотт #актриса #принципыпитания #еда #чтоможноесть #чтонельзяесть #моиправила #котт
Анна Нетребко с мужем и сыном побывала в знаменитой Испанской школе верховой езды в Вене. Звезда мировой оперной сцены поделилась с подписчиками интересными фактами о лошадях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram