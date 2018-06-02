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2-3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Тарзана

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Как звезды провели выходные, читайте в нашем традиционном дайджесте.

Тарзан показал взрослого сына: «Вот и ты уже....взрослый,сын)))) гены ......)))))))». Арина Шарапова похвасталась своим сыном. Фото «Взрослой дочери молодого человека» опубликовал и Иван Ургант. Дочери Оксаны Самойловой, Жасмин и Ксении Бородиной успешно сдали нормативы по художественной гимнастике.

Анастасия Волочкова поделилась забавным видео с дочкой Ариадной: ««Лебедь» в исполнении Ариадны 💃🏼 «Я не знаю, как там у вас танцуется...»🤣🤣🤣 Смеюсь до слез🤣».

Татьяна Навка рассказала о лучшем аттракционе для младшей дочки. Кроме того, спортсменка поделилась уютным фото с дружеской встречи. Гном Гномыч скучает по папе, который на гастролях в Японии.

Софи Кальчева показала архивное фото: «Папа и Мама 50 лет вместе!!!👊🏻💪🏻 Папа всегда говорит: если ты уйдёшь первая, я умру!!! Кто меня пилить будет, я без этого уже не могу 😉!». «Как же хорошо мужчинам-им не нужно носить каблуки. Весь день провела на шпильках, к вечеру идти отказалась, сказала: неси» — поделилась семейной философией Валерия. Юлия Проскурякова поделилась фотографиями со спектакля, в котором дебютировала: «Моя Анна! 💖Спектакль «Звёзды на утреннем небе»! Мои первые цветы💐 от зрителей и от моего любимого».

Лукерья Ильяшенко показала, как необычно могут проходить киносъемки.

Подписчики уверены, что Алена Водонаева и Эвелина Бледанс стали похожи, словно сестры. А на новом фото в Instagram Олега Газманова Игоря Крутого перепутали с Зинедином Зиданом. У Юлии Такшиной сбылась мечта детства: «С самого первого класса мечтала сняться в Ералаше. Представляла, как у нас идёт урок, вдруг открывается дверь и входят люди и говорят: нам нужны дети для съёмок в Ералаше. И , конечно, выбирают меня. Я в этом даже не сомневалась тогда!!! Прям покадрово помню эту свою мечту)))🙈и вот...... подождав совсем чуть чуть, моя мечта сбылась!👍мечтайте , и знайте- мечты сбываются!».

Энрике Иглесиас побывал в Москве, а Игорь Николаев рассказал о замке с привидениями.

2 июня день рождения отмечал отец Филиппа Киркорова Бедрос. Дети короля поп-сцены записали для дедушки поздравление, которое было опубликовано в Instagram Аллы-Виктории.

Алексей Воробьев прыгнул в бассейн с десятиметровой вышки.

10M 🤪🤪🤪

Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow)

Андрей Малахов показал шуточный ролик: «Как Захарченко украл миллионы- мы не знаем, но теперь понятно, кто украл костюмы @fkirkorov».

Фото: instagram

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