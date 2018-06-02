2-3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тарзан показал взрослого сына: «Вот и ты уже....взрослый,сын)))) гены ......)))))))». Арина Шарапова похвасталась своим сыном. Фото «Взрослой дочери молодого человека» опубликовал и Иван Ургант. Дочери Оксаны Самойловой, Жасмин и Ксении Бородиной успешно сдали нормативы по художественной гимнастике.
Не могу не поделиться нашей с Маргариточкой @margaritashor маленькой радостью - первое место на соревнованиях в школе гимнастики, За Сдачу Нормативов С Отметкой!!! Мой маленький боец долго к этому шла, много занималась, волновалась, старалась, как ни зайду к ней в детскую - ребёнок то колесо делает, то на шпагате восседает 😊 Я тоже, конечно, очень рада, но даже не столько самой победе, сколько тому, что Маргарита уже сейчас на собственном опыте понимает, что ничего в мире не дается просто так, что путь к победам может быть трудным и требует старания. Важно донести это до наших малышей в самом юном возрасте, ведь правда же? #БудниМамы #ФилософияМамы #Жасмин #Маргаритка #Мамаидочка #ДочкаЛучшаяПодружка #Дети #Гимнастика
Анастасия Волочкова поделилась забавным видео с дочкой Ариадной: ««Лебедь» в исполнении Ариадны 💃🏼 «Я не знаю, как там у вас танцуется...»🤣🤣🤣 Смеюсь до слез🤣».
Татьяна Навка рассказала о лучшем аттракционе для младшей дочки. Кроме того, спортсменка поделилась уютным фото с дружеской встречи. Гном Гномыч скучает по папе, который на гастролях в Японии.
Софи Кальчева показала архивное фото: «Папа и Мама 50 лет вместе!!!👊🏻💪🏻 Папа всегда говорит: если ты уйдёшь первая, я умру!!! Кто меня пилить будет, я без этого уже не могу 😉!». «Как же хорошо мужчинам-им не нужно носить каблуки. Весь день провела на шпильках, к вечеру идти отказалась, сказала: неси» — поделилась семейной философией Валерия. Юлия Проскурякова поделилась фотографиями со спектакля, в котором дебютировала: «Моя Анна! 💖Спектакль «Звёзды на утреннем небе»! Мои первые цветы💐 от зрителей и от моего любимого».
Лукерья Ильяшенко показала, как необычно могут проходить киносъемки.
Подписчики уверены, что Алена Водонаева и Эвелина Бледанс стали похожи, словно сестры. А на новом фото в Instagram Олега Газманова Игоря Крутого перепутали с Зинедином Зиданом. У Юлии Такшиной сбылась мечта детства: «С самого первого класса мечтала сняться в Ералаше. Представляла, как у нас идёт урок, вдруг открывается дверь и входят люди и говорят: нам нужны дети для съёмок в Ералаше. И , конечно, выбирают меня. Я в этом даже не сомневалась тогда!!! Прям покадрово помню эту свою мечту)))🙈и вот...... подождав совсем чуть чуть, моя мечта сбылась!👍мечтайте , и знайте- мечты сбываются!».
Энрике Иглесиас побывал в Москве, а Игорь Николаев рассказал о замке с привидениями.
Ночевал сегодня в замке Радзивиллов. Ни одно привидение так и не появилось...) просто они тактичные и гостеприимные, хотя их присутствие ощущалось (фамильные портреты на стенах решил не публиковать, а то бы вам стало немного не по себе, да и просто из уважения к частной жизни прежних владельцев, кстати, сегодня все они здесь собираются по случаю какой-то семейной круглой даты...) Всё! Спасибо, Беларусь 🇧🇾!!! До новых встреч!🎼🎶🎹❤️👏🏻#игорьниколаев #замокрадзивиллов
2 июня день рождения отмечал отец Филиппа Киркорова Бедрос. Дети короля поп-сцены записали для дедушки поздравление, которое было опубликовано в Instagram Аллы-Виктории.
Алексей Воробьев прыгнул в бассейн с десятиметровой вышки.
Андрей Малахов показал шуточный ролик: «Как Захарченко украл миллионы- мы не знаем, но теперь понятно, кто украл костюмы @fkirkorov».
Фото: instagram