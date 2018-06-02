2-3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Папа, я очень скучаю , много тренируюсь ,готовлюсь к моим выступлениям в Японии и это вращение для тебя 💪🏻❤️

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 3 Июн 2018 в 8:11 PDT