2-3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова прилетела в столицу Португалии: «Привет Лиссабон) Вчера шел дождь, но прилетела я) Оказаться в Португалии, и не погулять по ней немного до работы - это грех) Смотрите мои сторис, я для вас устрою небольшую экскурсию моими глазами) интересно вам? Кто был в Лиссабоне? Что посмотреть? Куда сходить поужинать»(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Диана Арбенина поделилась жизненными советами, на которые ее, должно быть, вдохновили занятия боксом: «Доброе утро страна! никогда никого не вини в своих поражениях. все зависит только от тебя. перестань надеяться. вместо этого делай. перестань ждать. вместо этого делай шаг вперёд. перестань доверять. вместо этого верь в себя. и сто раз подумай прежде чем открыться. сто раз подумай и удержись от соблазна. раненого льва пнуть может каждый. но лев встанет на ноги...».

Ани Лорак пригласила на фотосессию любимую дочь.