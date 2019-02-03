2-3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова прилетела в столицу Португалии: «Привет Лиссабон) Вчера шел дождь, но прилетела я) Оказаться в Португалии, и не погулять по ней немного до работы - это грех) Смотрите мои сторис, я для вас устрою небольшую экскурсию моими глазами) интересно вам? Кто был в Лиссабоне? Что посмотреть? Куда сходить поужинать»(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Диана Арбенина поделилась жизненными советами, на которые ее, должно быть, вдохновили занятия боксом: «Доброе утро страна! никогда никого не вини в своих поражениях. все зависит только от тебя. перестань надеяться. вместо этого делай. перестань ждать. вместо этого делай шаг вперёд. перестань доверять. вместо этого верь в себя. и сто раз подумай прежде чем открыться. сто раз подумай и удержись от соблазна. раненого льва пнуть может каждый. но лев встанет на ноги...».
Ани Лорак пригласила на фотосессию любимую дочь.
В микроблоге Гном Гномыча появилось его трогательное архивное видео.
Анастасия Волочкова поделилась эмоциями после возвращения из рабочей поездки: «Возвращаться домой в сказку! Многие, наверно, разобрали елку, а у меня они растут вечно и всегда горят. А ведь через день китайский Новый год... Как здорово продлить праздник! А мы в праве устраивать его себе каждый день! Что я в своей жизни и делаю! Могу себе позволить».
Екатерина Климова сходила с сыновьями, подругой и ее дочкой в кино.
Лукерья Ильяшенко рассказала о неудачном опыте: «Я решила стать женственней. Купила платье и юбку, вытащила из закромов сапоги на каблуке и всякие цацки. Торжественно вчера во всё это облачилась и пошла в свет. Дорога в свет оказалась скользкой, я чуть не переломала себе ноги. При падении в сугроб поставила затяжку на колготках и синяк на коленке, а мочки ушей от ношения клипс к вечеру стали благородного фиолетового оттенка. Непросто это, быть женственной».
Василиса Володина, как всегда, сопроводила новое селфи астро-предсказанием: «Венера в понедельник переходит в Козерог, начиная время рациональных женщин, твердо знающих, чего они хотят от жизни. Эмоции? Не слышали! Зато знаем все про деловой подход и умение держать себя в руках».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram