Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

В эти выходны звезды путешествовали, участвовали в записи новогодних концертов, женились, играли спектакли, путешествовали в теплые края и даже готовились к президентским выборам, как, например, Ксения Собчак.

Cупруг Ксении Анатольевны, актер Максим Виторган, был тем временем занят на съемках.

Выставка «Герои порно. Мы не знаем их в лицо.» #снимаетсякино #стс #новыйчеловек Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 3 2017 в 12:32 PST

Любовь Толкалина тоже трудилась и пыталась поспать хотя бы несколько минут — после самолета и поезда и до съемок.

Ксения Бородина и Курбан Омаров провели с детьми вполне расслабленные выходные в Сочи. Бизнесмен даже успел снять и смонтировать очень трогательный семейный ролик.

Один день в Сочи. Как говорит Теона: Папа мозя один хухарик. Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) Дек 3 2017 в 4:02 PST

Яна Рудковская вместе с многочисленными звездами российского шоу-бизнеса веселилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Специально для именинницы сын продюсера Саша Плющенко исполнил танец на коньках — как папа, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, похоже, определилась с профессией в минувшие выходные.

С профессией определились 😂🍳 Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Дек 3 2017 в 3:24 PST

А модель Елена Перминова заинтриговала всех снимком у алтаря с супругом Александром Лебедевым.

Кто знает, тот поймёт ❤️ Who knows will understand 🌴👰🏼 😅 Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) Дек 1 2017 в 8:03 PST