Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

В эти выходны звезды путешествовали, участвовали в записи новогодних концертов, женились, играли спектакли, путешествовали в теплые края и даже готовились к президентским выборам, как, например, Ксения Собчак.

Сегодня открыли Питерский штаб. Спасибо всем ,кто пришел поддержать! Провела встречу с феминистическими организациями Петербурга-вопросы равноправия-важная часть моей предвыборной программы. Потом-большая встреча с волонтерами в #лофтпроектЭтажи , и встреча с ректором и преподавательским составам Европейского Университета-мы продолжаем активно помогать университету в его борьбе! Ух... и день еще не закончен! Впереди-благотворительный ужин и полет в ночи домой,чтобы утро воскресенья встретить с семьей:)!🙈 #покойнамтолькоснится Wearing @loom_moscow

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Cупруг Ксении Анатольевны, актер Максим Виторган, был тем временем занят на съемках.

Выставка «Герои порно. Мы не знаем их в лицо.» #снимаетсякино #стс #новыйчеловек

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Любовь Толкалина тоже трудилась и пыталась поспать хотя бы несколько минут — после самолета и поезда и до съемок.

Как же уютно дремать в актерке с дороги, когда ты уже во всеоружии,но еще не нужна на площадке... лежишь оганируешь( это слово такое специальное) и предвкушаешь как вот еще полчасика, еще хоть 10 минут и с разбегу ... кааак ворвешься!!!! А там родные , любимые творят и еще летающие собаки всякие, судя по инста Тёмы Ткаченко @tematkach .... который с утра поднимает площадку.. сейчас сейчас, только чуточку подремлю после самолета и сапсана, душа тело догонит и впрыгну... еще буквально 4 благословенные минуты....

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Ксения Бородина и Курбан Омаров провели с детьми вполне расслабленные выходные в Сочи. Бизнесмен даже успел снять и смонтировать очень трогательный семейный ролик.

Один день в Сочи. Как говорит Теона: Папа мозя один хухарик.

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)

Яна Рудковская вместе с многочисленными звездами российского шоу-бизнеса веселилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Специально для именинницы сын продюсера Саша Плющенко исполнил танец на коньках — как папа, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Мой маленький мужчина , сказал -сделал ! Обещал Филиппу @fkirkorov и Алле Виктории @allavictoriyakirkorova подарить танец и откатать программу , не зная что вместо льда будет на празднике пластик! Пластик образца 2008 года, я бы сказала маленький кусочек пластика собранный как пазл 🙈 когда ещё папа @plushenkoofficial с крестным @bilanofficial покорял Евровидение ! Со словами, что лёд не скользкий совсем , и коньки не едут, и вообще это мама , не Лед , откатал программу и подарил всем хорошее настроение ! Ещё раз убеждаюсь,что спорт творит чудеса ,так как нашему малышу ещё 4 года , но то что он вырастет настоящим мужчиной у меня лично сомнений нет ! @gnomgnomych 💪🏻💪🏻💪🏻 ps попросил потом показать видео как Папа на этом странном льду катался в 2008 году 🙈🙈🙈)))))) #proudmama A у кого есть вопросы как Саша катается на льду , добро пожаловать на @angelsofplushenko или на его страницу @gnomgnomych )

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, похоже, определилась с профессией в минувшие выходные.

С профессией определились 😂🍳

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

А модель Елена Перминова заинтриговала всех снимком у алтаря с супругом Александром Лебедевым.

Кто знает, тот поймёт ❤️ Who knows will understand 🌴👰🏼 😅

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Фото: instagram