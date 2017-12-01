2-3 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сегодня открыли Питерский штаб. Спасибо всем ,кто пришел поддержать! Провела встречу с феминистическими организациями Петербурга-вопросы равноправия-важная часть моей предвыборной программы. Потом-большая встреча с волонтерами в #лофтпроектЭтажи , и встреча с ректором и преподавательским составам Европейского Университета-мы продолжаем активно помогать университету в его борьбе! Ух... и день еще не закончен! Впереди-благотворительный ужин и полет в ночи домой,чтобы утро воскресенья встретить с семьей:)!🙈 #покойнамтолькоснится Wearing @loom_moscow
Как же уютно дремать в актерке с дороги, когда ты уже во всеоружии,но еще не нужна на площадке... лежишь оганируешь( это слово такое специальное) и предвкушаешь как вот еще полчасика, еще хоть 10 минут и с разбегу ... кааак ворвешься!!!! А там родные , любимые творят и еще летающие собаки всякие, судя по инста Тёмы Ткаченко @tematkach .... который с утра поднимает площадку.. сейчас сейчас, только чуточку подремлю после самолета и сапсана, душа тело догонит и впрыгну... еще буквально 4 благословенные минуты....
Мой маленький мужчина , сказал -сделал ! Обещал Филиппу @fkirkorov и Алле Виктории @allavictoriyakirkorova подарить танец и откатать программу , не зная что вместо льда будет на празднике пластик! Пластик образца 2008 года, я бы сказала маленький кусочек пластика собранный как пазл 🙈 когда ещё папа @plushenkoofficial с крестным @bilanofficial покорял Евровидение ! Со словами, что лёд не скользкий совсем , и коньки не едут, и вообще это мама , не Лед , откатал программу и подарил всем хорошее настроение ! Ещё раз убеждаюсь,что спорт творит чудеса ,так как нашему малышу ещё 4 года , но то что он вырастет настоящим мужчиной у меня лично сомнений нет ! @gnomgnomych 💪🏻💪🏻💪🏻 ps попросил потом показать видео как Папа на этом странном льду катался в 2008 году 🙈🙈🙈)))))) #proudmama A у кого есть вопросы как Саша катается на льду , добро пожаловать на @angelsofplushenko или на его страницу @gnomgnomych )