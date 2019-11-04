2-3-4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлии Ковальчук сделала нежное селфи с мужем. Алана Мамаева — с вернувшимся из мест не столь отдаленных супругом и детьми. Сергей Безруков — показал трогательное фото с наследниками. Марина Юдашкина — с внуками: «Макао». Игорь Верник — с коллегами: «Летим. Лондон. Уроки литературы».

Анна Нетребко делится фотографиями из Мадрида: «Если вы чувствуете себя одиноко, то на улицах Мадрида это чувство однозначно исчезнет !!! Если вы не любите большого скопления людей и бесконечные очереди- в выходной день лучше посидеть дома».

Олеся Судзиловская провела выходные с семьей: «Со всеми моими Мужчинами были в автомузее». Юлия Барановская побывала с детьми на премьере спектакля «Синяя птица» во МХАТе. Оксана Федорова сделала селфи в церкви.

Алена Шишкова показала нежное видео с дочкой: «Спасибо Лисенку за мой первый урок балета».