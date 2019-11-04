2-3-4 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Юлии Ковальчук сделала нежное селфи с мужем. Алана Мамаева — с вернувшимся из мест не столь отдаленных супругом и детьми. Сергей Безруков — показал трогательное фото с наследниками. Марина Юдашкина — с внуками: «Макао». Игорь Верник — с коллегами: «Летим. Лондон. Уроки литературы».
Анна Нетребко делится фотографиями из Мадрида: «Если вы чувствуете себя одиноко, то на улицах Мадрида это чувство однозначно исчезнет !!! Если вы не любите большого скопления людей и бесконечные очереди- в выходной день лучше посидеть дома».
Олеся Судзиловская провела выходные с семьей: «Со всеми моими Мужчинами были в автомузее». Юлия Барановская побывала с детьми на премьере спектакля «Синяя птица» во МХАТе. Оксана Федорова сделала селфи в церкви.
Алена Шишкова показала нежное видео с дочкой: «Спасибо Лисенку за мой первый урок балета».
Евгений Плющенко растрогал поклонников видео с поздравившим его с днем рождения сыном: «Спасибо всем друзьям и родным за поздравления. Я очень счастлив!!!!»
Дарья Повереннова похвасталась спортивными успехами: «Так выглядят люди, которые включили бег в свою жизнь!) Мы пробежали 5 км в рамках #nymarathon2019. У меня получилось неплохое время: 27.54 мин. Андрей же завтра побежит свой 5-ый марафон в жизни и 4-ый из Major. (Это самые важные марафоны в мире: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Берлин, Лондон, Токио.) Дистанция марафона 42 км 195 м».
Иосиф Пригожин занялся спортом с женой: «Утро в Ижевске. Соображаем на троих».
Елена Корикова встретилась с подругой: «Хочу познакомить вас с Верочкой, ружим с детского сада! Спасибо, дорогая, что приехала из Тобольска в Тюмень, чтобы повидаться! Ты — настоящий друг! Люблю».
Матильда Шнурова поделилась фотографией с Ксенией Собчак: «Придумайте, пожалуйста, название к этой фотографии, мы не в силах)))»
Лена Перминова экспериментирует с длиной волос: «Как вам моя Стрижка?»
Алена Хмельницкая поделилась счастливым селфи: «Морщины — свидетельство бесконечного раздражения или не сходящей с лица улыбки...))) Улыбайтесь, господа».
Татьяна Навка опубликовала усталое селфи: «Наверное, только олимпийские чемпионы с закалкой могут пойти на такой экстрим: откатав два шоу в Санкт Петербурге, лететь на юбилей Игоря Крутого в Москву!»
Евгений Папунаишвили рассказал о потере: «Счастлив, что успел полтора года назад познакомить Салиму с любимой тетей Додо. Тетя моментально стала относиться к ней , как к своей дочери, и у них сразу случилась искренняя, взаимная любовь! Тетя Додо была удивительной женщиной. Мудрая, добрая, справедливая, любящая и любимая. Клянусь, до конца своих дней буду вспоминать свою любимую тетю Додо, родную сестру моего отца Роберта Папунаишвили. Светлая память».
Фото и видео: instagram
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