19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша переехала на зиму в Дубай. Там 31-летняя звезда родила сына и теперь восстанавливается после родов. Артистка поделилась фото с роскошным красным автомобилем. Редкую машину Нюша взяла в аренду, чтобы прокатиться по красивому городу. Для прогулки на авто она выбрала наряд в пижамном стиле с вышитыми тиграми, дополнила образ массивной цепью и модными очками.
Нежным портретом с отдыха на Мальдивах поделилась и Вера Брежнева. Звезда улетела к океану в женской компании, оставив мужа Константина Меладзе дома. Певица явно осталась довольна своим путешествием.
«Разбавлю пляжную оголенку брутальным городским луком», — так подписал свой свежий снимок в инстаграм певец Сергей Лазарев. Музыкант рассказал подписчикам о путешествии в столицу Доминиканской Республики город Санто-Доминго.
Пляжный контент на спортивный сменили Александр и Анжелика Ревва. Жена шоумена поделилась с подписчиками романтическим снимком с мужем. Влюбленная пара решила подтянуться на брусьях и поцеловаться во время выполнения упражнения.
Яркими селфи с солнечных пляжей поделились певицы Инна Маликова и Ирина Дубцова. 45-летняя «пенсионерка» похвасталась идеальным телом и сразила подписчиков лучезарной улыбкой. А исполнительница хита «О нем» почувствовала себя островитянкой и украсила волосы красным цветком.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в прошлом году во второй раз стал отцом. У него уже растет сын Платон от Жанны Фриске. А теперь в инстаграм гордый папа поделился видео 10-месячного Тихона от дизайнера Екатерины Тулуповой, продемонстрировав его первые шаги. В кадр также попал домашний любимец семьи.
Семейным фото поделилась и певица Зара. Она показала своего сына Максима и поздравила подписчиков с Крещением. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму.
Певица Жасмин разместила в соцсети серию закатных фото. Артистка примерила желтое платье в пижамном стиле, которое подсобрала так, что образовался высокий разрез на бедре. «Почему-то у меня самые смелые мечты, планы и желание действовать рождаются именно на закате, а не утром», — размышляет звезда.
А вот Светлана Лобода на своем видео и вовсе показалась в ночнушке. Певица поделилась с поклонниками сюрпризом, который ждал ее в номере. Неужели таинственный возлюбленный завалил кровать звезды лепестками роз?
Снимком не с пляжа, а из заснеженной Москвы поделилась модель и светская дама Светлана Бондарчук. Она показала стильный образ с шубкой-чебурашкой, массивными белыми ботинками и шапкой бини. 53-летняя экс-супруга режиссера Федора Бондарчука позволяет себе одеваться без оглядки на возраст.
38-летняя модель и обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева вполне могла бы поучиться у светской дамы, как можно круто выглядеть и без тонны фотошопа и макияжа. Модель под фото в вязаном комплекте с мини-шортами попросила подписчиков рассказать про их бьюти-рутину.
Композитор Игорь Крутой тоже вернулся с отдыха в Москву и поделился трогательным видео с самым младшим внуком Игорьком, которого ему подарил внебрачный сын Яков. Музыкант пообещал написать для малыша свою песню, как он уже когда-то сделал для своей 19-летней дочери Александры.
«Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении. Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло. Но не беда: пройдет совсем немного дней и ночей (а время мчится необъяснимо стремительно), и самый маленький Крутой будет всех нас радовать, во всяком случае в это очень хочется верить!» — признался Игорь Крутой.
Фото и видео: Instagram