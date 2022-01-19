19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Разбавлю пляжную оголенку брутальным городским луком», — так подписал свой свежий снимок в инстаграм певец Сергей Лазарев. Музыкант рассказал подписчикам о путешествии в столицу Доминиканской Республики город Санто-Доминго.

Пляжный контент на спортивный сменили Александр и Анжелика Ревва. Жена шоумена поделилась с подписчиками романтическим снимком с мужем. Влюбленная пара решила подтянуться на брусьях и поцеловаться во время выполнения упражнения.

Яркими селфи с солнечных пляжей поделились певицы Инна Маликова и Ирина Дубцова. 45-летняя «пенсионерка» похвасталась идеальным телом и сразила подписчиков лучезарной улыбкой. А исполнительница хита «О нем» почувствовала себя островитянкой и украсила волосы красным цветком.

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в прошлом году во второй раз стал отцом. У него уже растет сын Платон от Жанны Фриске. А теперь в инстаграм гордый папа поделился видео 10-месячного Тихона от дизайнера Екатерины Тулуповой, продемонстрировав его первые шаги. В кадр также попал домашний любимец семьи.