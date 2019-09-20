19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова похвасталась: «Сегодня 19 сентября а у нас вот какие помидорки) Теперь заставлю Макусика все сажать, ведь это его удачливые ручки такой урожай принесли».

Певица Слава рассказала о травме дочери: «Вся в мать!!!»

Ксения Собчак поздравила сына бывшего мужа: «Дорогой @daniil_vitorgan! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных обьятий) С днем рождения».

Алексей Ягудин показал коллаж из забавных фотографий своих дочек.

Денис Клявер поделился рецептом от непогоды: «Чтобы не было холодно, танцуйте».