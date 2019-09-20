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19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Савельевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Кожевникова похвасталась: «Сегодня 19 сентября а у нас вот какие помидорки) Теперь заставлю Макусика все сажать, ведь это его удачливые ручки такой урожай принесли».

Певица Слава рассказала о травме дочери: «Вся в мать!!!»

Ксения Собчак поздравила сына бывшего мужа: «Дорогой @daniil_vitorgan! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных обьятий) С днем рождения».

Алексей Ягудин показал коллаж из забавных фотографий своих дочек.

Денис Клявер поделился рецептом от непогоды: «Чтобы не было холодно, танцуйте».

Алена Хмельницкая наслаждается осенью: «Помада из Листика дикого винограда. Идеальный цвет для конца сентября) Ну и без шапки вы меня теперь редко увидите))) Всем добра, любви и мира».

Татьяна Лазарева пожаловалась, что не может без сладкого — и показала забавное фото.

Ольга Куриленко попробовала новую процедуру для кожи.

Оксана Федорова похвасталась красотой: «Сделали красивый образ в салоне у Анвара. Надо чаще встречаться. Очень гостеприимный человек и отличный мастер».

Екатерина Вилкова познакомила подписчиков со своим гримером: «Это Марина, которая рисует Анну....»

Саша Савельева снова очаровывает фанатов натуральностью: «Я знаю вам нравится без фильтров, хотя самой мне кайфово обрабатывать фотки, искать интересные сочетания, особенно когда на фото что-то зеленое».

Лена Темникова показала фото из путешествия в Китай: «Сад Юй Юань (он же Сад Радости). Построен в 1577 году».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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