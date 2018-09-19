19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жасмин показала трогательный кадр с младшими детьми, а Василиса Володина и Анастасия Шубская — с мужьями. Сергей Жуков вернулся к концертной деятельности: «Друзья, уже с минуты на минуту этот поезд унесёт меня к вам на концерт в Пензу, где и будет дан старт нашему грандиозному туру по всей России! Вы не представляете, как я соскучился по сцене и по каждому из вас, уверен, что и вы соскучились по любимым песням не меньше😉».

Яна Поплавская опубликовала архивное фото: «Вот что я нашла, 90 годы! Театр «Детектив» В.Б.Ливанова! Как же тяжело было жить финансово, в магазинах ничего нет, работа, маленький сын, телевидение, я пришла работать на ТВ в1991году! Но я вспоминаю эти очень сложные годы с невероятным теплом, я была счастлива!».

Екатерина Андреева раскрыла еще один из своих секретов по уходу за лицом.