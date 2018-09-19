19 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин поделился фотографиями с первого юбилея своих детей Лизы и Гарри.
Жасмин показала трогательный кадр с младшими детьми, а Василиса Володина и Анастасия Шубская — с мужьями. Сергей Жуков вернулся к концертной деятельности: «Друзья, уже с минуты на минуту этот поезд унесёт меня к вам на концерт в Пензу, где и будет дан старт нашему грандиозному туру по всей России! Вы не представляете, как я соскучился по сцене и по каждому из вас, уверен, что и вы соскучились по любимым песням не меньше😉».
Яна Поплавская опубликовала архивное фото: «Вот что я нашла, 90 годы! Театр «Детектив» В.Б.Ливанова! Как же тяжело было жить финансово, в магазинах ничего нет, работа, маленький сын, телевидение, я пришла работать на ТВ в1991году! Но я вспоминаю эти очень сложные годы с невероятным теплом, я была счастлива!».
Екатерина Андреева раскрыла еще один из своих секретов по уходу за лицом.
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Этот пост для девочек.Мальчики могут пролистать дальше,хотя я бы на их месте посмотрела бы👻👻👻.Интересно же ,что это любимая делает потом,когда объявляет -всё,пошла к косметологу💅💅💅.Мой муж прямо залип вчера на этом видео😂😂😂.Примеривался,сможет ли он мне такую марлечку на лицо пристроить,чтоб поменьше говорила😂😂😂😂.Мне кажется он в сговоре с косметологами🤪.А я ничего в своей жизни не скрываю(как говорится-заплати все налоги и спи спокойно 😜😜😜),мир открыт и если есть чем поделиться,то почему нет?Вы часто спрашиваете меня о моих бьюти-секретах.Я рассказываю-в моей Инстаграмной ленте много интересного,ищите,смотрите,берите на вооружение.И вот ещё процедура,которую я люблю.Это мега-бьюти-бестселлеры от волшебницы @annesemoninparis Замороженная сыворотка с жемчугом и эдельвейсом (свойства этого цветка удивительны❗️❗️❗️)и гиалуроновый элексир высокой и низкой молекулярной концентрации,что в корне меняет способ доставки бьюти-богатства в глубокие слои кожи,который придуман в #parisianradiance and #annesemonin .Эх,нам бы Королева Марго ,Екатерина Медичи и Диана де Пуатье мордочки бы порасцарапали бы,позавидовали,может обвинили бы в колдовстве и науськали бы своего мужа-любовника Генриха lll(кому кем он там приходился🤪🤪🤪) в подземелье бросить.Во времена этих легендарных красавиц ничего подобного из кремов не было.А сейчас легким движением руки со льдом ваше лицо превращается...,превращается... в ещё лучшее лицо,чем было.Я этими малютками пользуюсь регулярно,а перед особыми выходами-безусловно.Вот такой секрет для нашей большой компании.Проверено на себе💃🏻💃🏻💃🏻 #красота #уходзалицом #косметология #маска #лицо #уходзакожей #девочки #красотаспасетмир #девочкитакиедевочки #красотка #pretty #beauty #beautiful #ptettywoman #antiaging #anti #mask #face #снамиопасноноинтересно #фантомасанаваснехватает #kateproductionпредставляет
Полина Гагарина дала обещание сесть на шпагат: «Готовлюсь к своему новому шоу в Мегаспорте 30 марта, даю себе и вам слово , что если будет супер аншлаг, сяду на шпагат 💪🏻, но лучше, конечно, в конце концерта, чтоб , если что ...утащили😂 Во всяком случае, Денис, Главный тренер по Пилатесу, обещал, что сяду, но про встану как- то не сказал».
«С огромным удовольствием поработала сегодня с чудесными, талантливыми ребятами, членами сборной команды России, бронзовыми призерами чемпионата Европы Александрой Степановой и Иваном Букиным. Очень хочется верить, что уже в скором времени наши танцевальные пары вновь завоюют вершины мирового пьедестала!!! 💪🏼💪🏼💪🏼 И вернут нам то, что всегда принадлежало советским и российским парам!🌟🌟🌟 Ну а мы со своей стороны им в этом поможем, чем сможем» — похвасталась Татьяна Навка.
«Какое шикарное БАБЬЕ ЛЕТО.....Крутоооооооооооо!!!!!!!!!!)))» — восторженно поделился Сергей Безруков.
Фото и видео: instagram