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19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Хмельницкой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Елена Исинбаева встретила пятницу ни свет ни заря: «Подъем в 06:00, сын так решил! Овсянку, дочь хочет. Утро всегда разное, и по своему приятное! Правда иногда хочется спать до обеда. А какое утро у вас?»

Алена Хмельницкая показала фото в косметической маске («"Все кажется, вот маску я сниму, И этот мир изменится со мной…" А вообще я люблю маски только для улучшения состояния кожи лица и тела )))») и нежный снимок подросей дочери с цветком («"Ой! Что с тобой? Влюблена ! В кого ? В розу..." Помните такую детскую игру ?)) #мойцветочек #моядуша #ксюник #любовь #планетадетство #беляночкаирозочка #невзрослейте»).

Дмитрий Маликов музицирует с сыном:

Милана Тюльпанова скучает по своему мальчику: «Я, короче, поймала себя на мысли, что стараюсь больше намеренно не смотреть Темины фотки, потому что это приносит мне какие-то невероятные душевные терзания. Понимаю, что все в руках правосудия, но, каждый раз, когда в фотопленке натыкаюсь на подобное, у меня аж дыхание прерывается, сейчас то он уже совсем другой, вырос, изменился, наверное. Я стараюсь настраивать себя на то,что вскоре совсем все изменится, надо только верить и действовать. И хочу сказать всем, кто находится в любой сложной жизненной ситуации — верьте и действуйте, никакого другого пути перед трудностями не существует».

Юлия Барановская показала талантливую дочь: «Моя девочка! Я так хотела, чтобы она занималась большим теннисом, но это было всего лишь мое желание, а она выбрала танцы. Хотя и в теннис неплохо играет. PS на видео Яне восемь лет)».

Татьяна Навка показала новое фото-мотиватор: «Never give up! Никогда не сдавайся!!! И тогда все получится! Как говорится-все в твоих руках!» Виктория Бекхэм показала спортивное фото со спа-курорта в Баден-Бадене: «Удивительные впечатления», — поделилась она эмоциями от прогулки. Яна Поплавская поделилась планами: «Нас снова зовут море и паруса! В ЯНВАРЕ на НОВОГОДНИЕ летим на КАРИБЫ! Ура! Яхтинг, спорт, развитие и общение».

Настя Каменских показала, как учит язык: «Cuando tu aprendes español cada minuta libre con mucha ganas #español #estudiar #encanto #latina #chica #peligroso #nk Когда ты учишь испанский с огромным удовольствием, каждое свободное мгновение».

Криштиану Роналду показал селфи с невестой: «Моменты».

Анна Хилькевич сделала селфи с мужем: «Начнем! #хилькевич32».

Стас Костюшкин показал фото с неузнаваемой Верой Брежневой: «Выставляю эту фотку, с разрешения @karapylka!! Любим красавицу @ververa, всей семьей!», — написал он. «Судя по фотке, фотку Карапулька выбирала...», «Каблук», — потешаются фанаты.

Фото и видео: instagram

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