19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева встретила пятницу ни свет ни заря: «Подъем в 06:00, сын так решил! Овсянку, дочь хочет. Утро всегда разное, и по своему приятное! Правда иногда хочется спать до обеда. А какое утро у вас?»

Алена Хмельницкая показала фото в косметической маске («"Все кажется, вот маску я сниму, И этот мир изменится со мной…" А вообще я люблю маски только для улучшения состояния кожи лица и тела )))») и нежный снимок подросей дочери с цветком («"Ой! Что с тобой? Влюблена ! В кого ? В розу..." Помните такую детскую игру ?)) #мойцветочек #моядуша #ксюник #любовь #планетадетство #беляночкаирозочка #невзрослейте»).

Дмитрий Маликов музицирует с сыном: