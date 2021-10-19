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19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Вилкова

Фото: @oldkavilochka

Ксения Собчак поделилась забавным кадром со своим маленьким сыном Платоном – мальчик недоволен тем, что холод пришел так быстро.

Беременная Ольга Серябкина опубликовала последние кадры из отпуска и призналась, что не хочет возвращаться в Москву.

Анна Михалкова устроила модное дефиле и прогулялась в роскошном образе – актриса примерила леопардовую шубу с темным платком и темными очками.

Алена Водонаева посвятила трогательный пост своему домашнему любимцу, коту Эскобару и опубликовала архивные фото.

Анастасия Волочкова поделилась видео из студии во время репетиции к концерту.

Певица Asti раскрыла секреты своей идеальной фигуры и опровергла, что ей помогли операции. Звезда сравнила, как выглядит сейчас и какой была в 19 лет.

Екатерина Вилкова показала шикарные фото из путешествия – актриса покорила новую вершину и поделилась с поклонниками ошеломляющими пейзажами.

Алсу, как всегда, поразила поклонников ярким образом и предстала в костюме солнечного оттенка, что весьма уместно в осенние дни.

Илья Прусикин проводит время в отпуске со своей возлюбленной, Софьей Таюрской, и публикует совместные фото.

Виктория Дайнеко поделилась новым кадром из путешествия у бассейна.

Светлана Бондарчук поделилась «закадровым» селфи и показала процесс съемок.

Фото: Instagram Asti, Ксении Собчак, Алены Водонаевой, Анны Михалковой, Ольги Серябкиной, Екатерины Вилковой, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук, Ильи Прусикина