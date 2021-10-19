19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @oldkavilochka
Ксения Собчак поделилась забавным кадром со своим маленьким сыном Платоном – мальчик недоволен тем, что холод пришел так быстро.
Беременная Ольга Серябкина опубликовала последние кадры из отпуска и призналась, что не хочет возвращаться в Москву.
Анна Михалкова устроила модное дефиле и прогулялась в роскошном образе – актриса примерила леопардовую шубу с темным платком и темными очками.
Алена Водонаева посвятила трогательный пост своему домашнему любимцу, коту Эскобару и опубликовала архивные фото.
Анастасия Волочкова поделилась видео из студии во время репетиции к концерту.
Певица Asti раскрыла секреты своей идеальной фигуры и опровергла, что ей помогли операции. Звезда сравнила, как выглядит сейчас и какой была в 19 лет.
Екатерина Вилкова показала шикарные фото из путешествия – актриса покорила новую вершину и поделилась с поклонниками ошеломляющими пейзажами.
Алсу, как всегда, поразила поклонников ярким образом и предстала в костюме солнечного оттенка, что весьма уместно в осенние дни.
Илья Прусикин проводит время в отпуске со своей возлюбленной, Софьей Таюрской, и публикует совместные фото.
Виктория Дайнеко поделилась новым кадром из путешествия у бассейна.
Светлана Бондарчук поделилась «закадровым» селфи и показала процесс съемок.
Фото: Instagram Asti, Ксении Собчак, Алены Водонаевой, Анны Михалковой, Ольги Серябкиной, Екатерины Вилковой, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук, Ильи Прусикина