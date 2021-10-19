19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Asti раскрыла секреты своей идеальной фигуры и опровергла, что ей помогли операции. Звезда сравнила, как выглядит сейчас и какой была в 19 лет.

Екатерина Вилкова показала шикарные фото из путешествия – актриса покорила новую вершину и поделилась с поклонниками ошеломляющими пейзажами.

Алсу, как всегда, поразила поклонников ярким образом и предстала в костюме солнечного оттенка, что весьма уместно в осенние дни.

Илья Прусикин проводит время в отпуске со своей возлюбленной, Софьей Таюрской, и публикует совместные фото.

Виктория Дайнеко поделилась новым кадром из путешествия у бассейна.

Светлана Бондарчук поделилась «закадровым» селфи и показала процесс съемок.

Фото: Instagram Asti, Ксении Собчак, Алены Водонаевой, Анны Михалковой, Ольги Серябкиной, Екатерины Вилковой, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук, Ильи Прусикина