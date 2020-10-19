19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова опубликовала задорное фото в мехах. «Сегодня чувствую себя немного женщиной-кошкой! Женщиной-леопардом! Сегодня немного чувствую себя... женщиной-животным», — подписала она снимок.

21-летняя жена Виктора Логинова Мария Гуськова показала фото с их свадьбы. «Люби меня, люби», — написала она в Instagram.