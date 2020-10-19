19 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Анна Михалкова опубликовала задорное фото в мехах. «Сегодня чувствую себя немного женщиной-кошкой! Женщиной-леопардом! Сегодня немного чувствую себя... женщиной-животным», — подписала она снимок.
21-летняя жена Виктора Логинова Мария Гуськова показала фото с их свадьбы. «Люби меня, люби», — написала она в Instagram.
Игорь Петренко поделился с подписчиками забаdysv фото с пикника. На снимке актер пытается развести костер для шашлыка, утонув в дыму.
Тимур Родригез похвастался красавицей-женой Анной. Во время отдыха на берегу океана он сфотографировал супругу в купальнике, показав ее идеальную фигуру. «На память о таких местах надо снимать что-нибудь очень красивое! Но ничего и никого красивее жены, даже здесь, я не нашел!», — сказал восхищенный муж.
Наталья Ионова отдыхает с мужем на Мальдивах. Оттуда она опубликовала снимок, где позирует в белом бикини и почти без макияжа.
Анфиса Чехова поделилась милым фото сына Соломона, спящим в объятиях любимой собаки Картошки.
Ирина Понаровская собрала комплименты за стильное фото, на котором фотографы запечатлели ее в стильном жакете и с открытым плечом.
Оксана Воеводина показала кадры яркой фотосессии на берегу моря.
«Ку-ку», — подписала Дарья Мороз забавное фото со съемочной площадки.
Татьяна Тотьмянина опубликовала трогательное фото с мамой, погибшей в ДТП в 2009 году. «Звоните мамам каждый день», — подписала она фото, поставив хэштеги #скучаю и #мама.
Ани Лорак сфотографировалась с подросшей дочерью Софией. «Мой маленький котенок», — подписала она публикацию в Instagram.
А Светлана Лобода «засветила» кольцо с огромным бриллиантом и поблагодарила всех за поздравления с днем рождения.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мороз, Оксаны Воеводиной, Ирины Понаровской, Анфисы Чеховой, Тимура Родригеза, Игоря Петренко, Марии Гуськовой, Анны Михалковой, Ани Лорак, Светланы Лободы, Татьяны Тотьмяниной
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