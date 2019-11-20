19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Анна Хилькевич рассмешила поклонников фотографией с «пятачком»: «Говорят, курносые женщины всегда привлекательны».
Ксения Алферова удивила публику: «Не знаю, куда вы, а я под купол цирка собралась, по всей видимости!))))) С папой часто ходили в цирк на Цветном бульваре, у него там было много друзей. Окунались в Волшебный, совершенно непохожий мир циркового закулисья. Моей мечтой было подняться под купол цирка на таких качелях специальных гимнастических или на кольце, и ещё по канату очень хотела ходить. Канат лет через пять, видимо освою».
Ирина Дубцова поздравила маму: «Мамулькин, с днём рождения! Лучшая подруга, лучшая бабушка! С уникальным терпением и великолепным чувством юмора. По попе я так ни разу и не получила до сих пор, а все равно побаиваюсь, уважаю! И ЛЮБЛЮЮЮЮЮ».
Наталья Подольская похвасталась стройностью:
Любовь Успенская — похвасталась ярким нарядом.
Дарья Повереннова — партнером: «Ах, какой артист и партнер, скажИте? Геннадий Викторович Хазанов — мой партнер в спектакле "На посадку" в театре».
Кристина Асмус опубликовала забавное фото с репетиции.
Елена Летучая тоже предстала в необычном образе.
Алена Хмельницкая поделилась видео из путешествия: «Всем привет из Ниццы! Сегодня солнце, ура! Хотя по прогнозу должен был лить дождь), хорошо, что прогноз не оправдался! Кайф!!! Ловите энергию солнца, моря!!! Любви, добра и радости».
Сергей Безруков — тоже: «Новосибирск! Сейчас..... Мороз и солнце) ...день чудесный))) Не дремлем!!!) Завтра Красноярск! Жду вас,Дорогие мои,Хоррррошие!)».
Анфиса Чехова с мамой и сыном шлют приветы из Турции.
Фото и видео: instagram
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