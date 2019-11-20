19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Успенская — похвасталась ярким нарядом.

Дарья Повереннова — партнером: «Ах, какой артист и партнер, скажИте? Геннадий Викторович Хазанов — мой партнер в спектакле "На посадку" в театре».

Кристина Асмус опубликовала забавное фото с репетиции.

Елена Летучая тоже предстала в необычном образе.

Алена Хмельницкая поделилась видео из путешествия: «Всем привет из Ниццы! Сегодня солнце, ура! Хотя по прогнозу должен был лить дождь), хорошо, что прогноз не оправдался! Кайф!!! Ловите энергию солнца, моря!!! Любви, добра и радости».

Сергей Безруков — тоже: «Новосибирск! Сейчас..... Мороз и солнце) ...день чудесный))) Не дремлем!!!) Завтра Красноярск! Жду вас,Дорогие мои,Хоррррошие!)».

Анфиса Чехова с мамой и сыном шлют приветы из Турции.