19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица рассказала об утреннем эфире: «Еще немного сплю, но уже через 10 минут будет мое "Доброе утро" на Первом». Дарья Мороз примерила необычный образ для съемки.
Светлана Светикова показала милое фото сына: «Мы в шоке от красоты #байкал». Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном уехали в Дубай.
Милла Йовович поделилась забавным снимком с яркой дочерью. Жена Алека Болдуина показала фото своей растущей семьи. Алена Шишкова показала, как печет с наследницей печенья:
Резо Гигинеишвили рассказал секрет успешной тренировки: «Самый сильный ! Ходить на спорт с детьми очень полезно. Для родителей). Перед ними лениться неудобно».
Денис Клявер похвастался мускулами и сыном: «Питер. Ночь. Сын».
Ольга Бузова показала фото с родителями: «Мама и папа! Спасибо вам за жизнь. Спасибо за воспитание и за то, что вы были рядом со мной, были, есть и будете. Я вас люблю, и для вас я всегда буду маленькой девочкой».
Хью Джекман показал фото с женой.
Гарик Мартиросян похвастался: «Закончил летные курсы на отлично! Сегодня первый полет. Капитан Мартиросян к полету готов!»
Ольга Орлова дала отпор хейтерам, критикующим ее за неудачное фото: «Для любителей критиковать всех и все сразу скажу — фотографии должны быть разные! Какие-то менее удачные, какие-то более! Свой негатив вымещайте на своих фотках. Критикуйте себя! А то очень легко быть смелым с закрытых профилей, или с фейковых аккаунтов где ноль фотографий! Все ваши комментарии я знаю наизусть: старая, страшная, куча пластических операций, фото ужас, удали фото, и т д. Да, знакомьтесь, это я! Фото принципиально не удалю!»
Екатерина Андреева поделилась секретами своего спокойствия:
Созерцание ...И у каждого своё ...Я смотрю на гору и представляю себе то,что хотела бы получить.Потому что неприятности нельзя визуализировать и всё время мусолить в уме,иначе они прилепятся как банный лист,сами знаете к чему😜.А у львов и буйволов на 2 фотографии другое созерцание...Каждому своё ...Так и живём .И не надо ничего сравнивать.Это путь в никуда...Строить своё ,мечтать о своём-это прогрессивно и ведёт к успеху.А то вот я бы вдруг захотела загрызть буйвола🤪🤪🤪Вот смеху бы было.Или Мистер Лео вдруг решил бы купальник нацепить и в бассейн с хлоркой нырнуть.Вся шерстюга повылазила бы и кисточка отвалилась бы,а грива свалялась бы в валенок😂😂😂Нееет,каждому своё .Так и живем.А буйволы? А они тоже мечтают-наподдать Королю 🦁👑Симбе пенделей и сбежать.И вот что интересно,их мечты сбылись первыми😂😂😂 #хорошеенастроение #африка #настроение #мечта #девочки #девочкитакиедевочки #бассейн #красотаспасетмир #кот #лев #котики #cats #lion #lovecats #catlover #catlovers #catlove #ilovecats #instacat #safari #pool #photo #dream #dreams #photooftheday #tanzania #africa #hakunamatata #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Фото и видео: instagram