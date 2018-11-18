19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица рассказала об утреннем эфире: «Еще немного сплю, но уже через 10 минут будет мое "Доброе утро" на Первом». Дарья Мороз примерила необычный образ для съемки.

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