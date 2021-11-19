19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Пока многие звезды беспокоятся о полнолунии и затмении или наступающей зиме, у Тины Канделаки выбор куда проще – пуховик или купальник?

Лена Темникова пожаловалась на хронический недосып, что, кажется, нормальное явление для звезд. Несмотря на слова певицы, что она не верит в то, что кто-то спит больше 8 часов в день, выглядит она вполне отдохнувшей.

А Светлана Пермякова тем временем проводит время в московских пробках и с ужасом ожидает снегопада.

Катерине Шпице все эти откровенные и провокационные фотосессии не по нраву – актриса предстала в образе настоящей русской красавицы, румяная, в кокошнике и с косой до пояса.