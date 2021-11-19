19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @leratv
Алана Мамаева неожиданно предстала в шикарной фотосессии и в новом образе – с серебристыми волосами. Кадры получились очень горячими.
Пока многие звезды беспокоятся о полнолунии и затмении или наступающей зиме, у Тины Канделаки выбор куда проще – пуховик или купальник?
Лена Темникова пожаловалась на хронический недосып, что, кажется, нормальное явление для звезд. Несмотря на слова певицы, что она не верит в то, что кто-то спит больше 8 часов в день, выглядит она вполне отдохнувшей.
А Светлана Пермякова тем временем проводит время в московских пробках и с ужасом ожидает снегопада.
Катерине Шпице все эти откровенные и провокационные фотосессии не по нраву – актриса предстала в образе настоящей русской красавицы, румяная, в кокошнике и с косой до пояса.
Хайди Клум поделилась романтичным селфи со своим супругом Томом Каулитцем и продемонстрировала полную гармонию в отношениях.
Анна Хилькевич опубликовала забавное фото с «беременным» Стасом Ярушиным:
«В новом Универе «10 лет спустя» Мартынов предстанет перед зрителями в неожиданном… положении, а Маша Белова научится четко распознавать сигналы малыша.», – шутит артистка.
Ирина Виторган поделилась фотографиями красавиц-дочерей, которые примерили одинаковые платья в горошек в честь дня рождения своего племянника Платона.
А его мама Ксения Собчак рассказала, чему научило ее материнство и дала советы всем мамам:
«Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: "Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим". Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам.
Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения»
Лера Кудрявцева тоже похвасталась хозяюшкой-дочкой. Маша с самого утра успела переделать много дел – приготовила завтрак, накормила папу, помогла одеться маме и выгуляла питомца Тузика.
Алена Водонаева тоже проводит время с сыном, который оказался настоящей копией телеведущей.
Катерина, внучка Боярского и начинающая певица, решила вернуться в 2000-е и предстала в стильном образе Бритни Спирс. Получилось ярко, стильно и очень убедительно – фотосессия вызывает ностальгию.
Тренировки от звезд всегда пользуются большим успехом у поклонников. Особенно если речь идет о профессиональной спортсменке, чемпионке и просто красавице Ляйсан Утяшевой, которая устроила мастер-класс в своем блоге.
Ольга Бузова сегодня тоже в спортивном, но занимается не тренировками, а ремонтом – ее «гнездышко» совсем скоро будет готово.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой, Ольги Бузовой, Хайди Клум, Анны Хилькевич, Ирины Виторган, Ксении Собчак, Катерины Шпицы, Леры Кудрявцевой, Тины Канделаки, Ляйсан Утяшевой,