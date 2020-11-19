19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Агата Муцениеце поделилась необычным фото: ее сфотографировали, пока она фотографировала себя рядом с кинокамерой.
Марина Зудина показала редкое «живое» фото. Обычно Instagram актрисы заполнен кадрами отретушированных профессиональных фотосессий. Теперь же она порадовала поклонников своей натуральной красотой. «Две ночи подряд пайетки, бриллианты, обнаженные женские спины, смокинги, софиты, хорошая компания! Но это исключительно работа!», — подписала она снимок.
Владимир Пресняков поздравил маму Елену Преснякову с днем рождения. «Мама моя любимая, как же я счастлив, что именно ты у меня есть. С днем рождения, мамочка. 74», — прокомментировал он фото с любимой именинницей. Наталья Подольская трогательно поздравила свою дорогую свекровь.
Ирина Слуцкая разместила в социальной сети забавное видео с младшей дочерью Кирой. Спортсменка показала, как ее малышка смотрит соревнования. «Кажется, у меня растет будущая фигуристка по имени Кира. Эх, девчонки, берегитесь!», — написала Ирина в Instagram.
Экс-«ВИА Гра» Надежда Мейхер (Грановская) показала поклонникам свое «натуральное» селфи — без косметики и укладки — и собрала комплименты.
Супруг Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал подписчикам нежное фото с дочерью Юной. А звезда сериала «Кухня» похвасталась редким фото с мамой и сыном.
Анна Седокова показала новое фото со свадьбы с Янисом Тиммой, которая состоялась в начале сентября 2020 года.
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Юлия Высоцкая показала, какой стильный образ подобрала для себя для повседневной жизни в загородном доме.
Юлия Ковальчук похвасталась бьюти-преображением. «5 лет не меняла цвет волос, и вот решила немножечко освежиться! Ну как вам?», — подписала она видео, размещенное в социальной сети.
Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым впервые за много лет встали на коньки. Забавные и милые фото появились на странице певицы. «Было так весело кататься на коньках сегодня! Мы оба не стояли на льду уже лет 10. Обошлось без травм. Захотели повторить этот поход еще раз», — поделилась она впечатлениями.
Виктория Исакова показала свою и Юрия Мороза 5-летнюю красавицу-дочь в новом видео: «Новое поколение тоже выбирает гаджеты».
Наталия Водянова опубликовала трогательные снимки с бабушкой, в которой не чает души. А Евгений Папунаишвили показал, как развлекается его малышка-дочь София — с живыми игрушками: «Вместо куклы в кроватке теперь Хлоя».
Фото: www.instagram.com/e_papunaishvili/
Виктория Дайнеко обратилась к недоброжелателям, которые набросились на нее после публикации «горячего» фото с обнаженными плечами. «Люблю вас, мои дорогие моралисты. Но так как мой нимб немного съехал, я ничего плохого не вижу в обнаженном теле. И для меня аморально заходить на страницу к человеку и оскорблять его за его решения, за его внешний вид, размер груди или из-за лишнего веса. Иногда люди так усердно чему-то пытаются научить тебя в комментариях, что сами не замечают насколько неуместны и местами даже позорны их высказывания. А я убеждена, что стыд и позор — это обманывать людей, использовать людей, оскорблять, предавать, изменять и заниматься любой подлостью, а фотографии в стиле ню или около всегда были, есть и будут в моей жизни, нравится вам это или нет. В следующий раз, если считаете, что умнее, праведнее и готовы научить жизни там, где никто не спрашивал мнения, есть кнопка "отписаться" специально для вас», — написала «фабрикантка» в блоге.
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко, Агаты Муцениеце, Марины Зудиной, Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Ирины Слуцкой, Надежды Мейхер, Сергея Харченко, Анны Седоковой, Юлии Высоцкой, Юлии Ковальчук, Юлии Савичевой, Виктории Исаковой, Наталии Водяновой, Евгения Папунаишвили
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