19 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агата Муцениеце поделилась необычным фото: ее сфотографировали, пока она фотографировала себя рядом с кинокамерой.

Марина Зудина показала редкое «живое» фото. Обычно Instagram актрисы заполнен кадрами отретушированных профессиональных фотосессий. Теперь же она порадовала поклонников своей натуральной красотой. «Две ночи подряд пайетки, бриллианты, обнаженные женские спины, смокинги, софиты, хорошая компания! Но это исключительно работа!», — подписала она снимок.

Владимир Пресняков поздравил маму Елену Преснякову с днем рождения. «Мама моя любимая, как же я счастлив, что именно ты у меня есть. С днем рождения, мамочка. 74», — прокомментировал он фото с любимой именинницей. Наталья Подольская трогательно поздравила свою дорогую свекровь.