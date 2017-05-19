Лера Кудрявцева принимает поздравления с днем рождения от друзей, Тутта Ларсен радуется успехам дочери, Максим Виторган продолжает работать над стальным прессом – все это и не только смотри в нашем дайджесте.

Катя Гордон радуется наступлению долгожданного тепла. Анна Хилькевич наслаждается летней погодой на прогулке с дочкой.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Май 19 2017 в 6:54 PDT

Тутта Ларсен гордится школьными успехами дочери. Ким Кардашьян опубликовала милое фото наследницы в честь того, что на ее блог подписалось 100 миллионов человек: «Она не имеет понятия о том, что значит 100 миллионов подписчиков, но она возбуждена, потому что я взволнована. Спасибо за любовь».

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Май 18 2017 в 7:43 PDT

Ксения Бородина выложила фото с красавицами-дочками. Джери Холлиуэлл показала, как ее малышка помогает с макияжем: «Мамина помощница». Дочь Лены Темниковой умилила ее подписчиков: «Мой нежный ангел».

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Май 19 2017 в 11:25 PDT

Жанна Эппле со звездными коллегами посетила «Четвертое измерение Сальвадора Дали» - уникальный арт-проект Центра МАРС.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) Май 19 2017 в 1:20 PDT

Нюша показала, как начинается ее доброе утро. Ксения Собчак продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье. А Никита Пресняков спел песню The Beatles на улице Джона Ленона в Праге: «В Москве - стена Цоя, а в Праге - стена Джона Ленона (The Beatles)!»

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 19 2017 в 10:00 PDT

Тина Канделаки держит себя в тонусе. Лена Перминова демонстрирует гибкость тела. Максим Виторган продолжает работать над стальным прессом. Юлия Проскурякова поделилась видео со спортивным мужем Игорем Николаевым.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Май 19 2017 в 6:25 PDT

Фото: instagram.com