Катя Гордон радуется наступлению долгожданного тепла. Анна Хилькевич наслаждается летней погодой на прогулке с дочкой.
Тутта Ларсен гордится школьными успехами дочери. Ким Кардашьян опубликовала милое фото наследницы в честь того, что на ее блог подписалось 100 миллионов человек: «Она не имеет понятия о том, что значит 100 миллионов подписчиков, но она возбуждена, потому что я взволнована. Спасибо за любовь».
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Жанна Эппле со звездными коллегами посетила «Четвертое измерение Сальвадора Дали» - уникальный арт-проект Центра МАРС.
Нюша показала, как начинается ее доброе утро. Ксения Собчак продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье. А Никита Пресняков спел песню The Beatles на улице Джона Ленона в Праге: «В Москве - стена Цоя, а в Праге - стена Джона Ленона (The Beatles)!»
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Фото: instagram.com