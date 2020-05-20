19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кети Топурия показала трогательное селфи с собачкой: «Mini💓».
Томас Невергрин опубликовал фото с семьей: «💖».
Анастасия Решетова поделилась милым видеороликом с сыном: «Поймала себя на мысли... как хорошо что я успела родить Тимурыча в 2019 ом и теперь он нас постоянно развлекает во время карантина) Кстати, похоже это наша сама любимая игрушка, столько радости нет ни от одной)) Не знаю как она называется, но у меня в детстве такая же была».
Джорджина Родригес показала, как заплетает косичку дочке Криштиану Роналду.
Ирина Дубцова показала видео с прогулки: «Гуляем второй раз за месяц. Я пока еще в маске. Боюсь остатков пыльцы. Трусиха. Сегодня почти 6000 шагов. Знаю, мало. Но в маске долго тяжело... Бедные медработники((( Держимся ! Совсем скоро все изменится к лучшему».
Олег Газманов и Дарья Повереннова показали, какими были в детстве.
«С днем Пионерии! Артек 1966г и мой артековский галстук с подписями!!! Счастливое время», — написал певец.
«"Пионерки" не нашла, раздобыла "комсомолку". "Партийной" не была никогда) Что хорошего я помню? Мало. В основном непонятную рутину: постоянные пионерские линейки, смотры строя и песни. Был один страшный эпизод: меня чуть не исключили из пионеров. За побег за территорию пионер-лагеря. Но пронесло. Отделались отчислением из лагеря. Но выглядело это страшно: нас, 3-ех отвязных девчонок, выставили перед всем пионер.лагерем, отчитали публично, и выгнали взашей. Родители остались не довольны таким исходом событий: мы испортили им летний отпуск. Так что, в моем случае слоган "пионер — всем ребятам пример" не сработал», — рассказала актриса.
Андрей Аршавин показал дачное фото: «Разбираем состав!!!!»
Ани Лорак показала стройную фигуру в молодежном наряде.
Настя Задорожная нашла старое фото: «На ваших экранах Эльфа Крафт».
Анастасия Волочкова в костюме тигра села на шпагат прямо на газоне: «Утреннее шпагаттини».
Валерия показала, как поддерживает фигуру дома: «В период карантина появилась возможность тренироваться ежедневно».
Катерина Шпица сняла модное видео: «"Если бы у меня была вторая жизнь, я бы прожила ее в Простоквашино!" Не знаю, сколько раз за эти 2 месяца в Сочи, я думала о телепортации! Если б только она была возможна, я бы жила здесь и одним щелчком перемещалась на съемочную площадку в Москву».
Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко сняла новое «карантинное» видео:
Ольга Орлова поделилась фотографией с питомцами: «Не только мы помогаем нашим меньшим братьям, они тоже делают нас лучше и добрее».
Фото и видео: Instagram
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