19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег Газманов и Дарья Повереннова показали, какими были в детстве.

«С днем Пионерии! Артек 1966г и мой артековский галстук с подписями!!! Счастливое время», — написал певец.

«"Пионерки" не нашла, раздобыла "комсомолку". "Партийной" не была никогда) Что хорошего я помню? Мало. В основном непонятную рутину: постоянные пионерские линейки, смотры строя и песни. Был один страшный эпизод: меня чуть не исключили из пионеров. За побег за территорию пионер-лагеря. Но пронесло. Отделались отчислением из лагеря. Но выглядело это страшно: нас, 3-ех отвязных девчонок, выставили перед всем пионер.лагерем, отчитали публично, и выгнали взашей. Родители остались не довольны таким исходом событий: мы испортили им летний отпуск. Так что, в моем случае слоган "пионер — всем ребятам пример" не сработал», — рассказала актриса.

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