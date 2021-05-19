19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
Наталья Рудова похвасталась шикарной фигурой и поделилась своей мечтой – жить у моря и никуда не уезжать. Поклонники поддержали, однако отметили, что рано или поздно такая жизнь надоела бы Наталье.
Наталья Подольская, вернувшись с Мальдив, проводит время в Петербурге вместе с сестрой-двойняшкой, и делится атмосферными фотографиями на фоне местных достопримечательностей.
Саша Бортич показала, как прошли ее гастроли в Северной столице и опубликовала серию забавных фотографий.
Яна Рудковская поделилась трогательным видео со своими сыновьями, а заодно рассказала про новое прозвище младшего сына Арсения – «директор».
Ксения Бородина ответила на критику поклонников – ее осудили за то, что она делает уроки вместе со своими детьми, что многие из ее подписчиков сочли неправильным.
Мила Сивацкая раскрыла свой способ похудеть на отдыхе – еда без излишеств и ходьба. Актриса призналась, что в день проходит больше 20 тысяч шагов и похвасталась результатом.
Регина Тодоренко поделилась летним фото обеда со своим подросшим сыном Мишей и рассказала об их буднях.
Екатерина Волкова поделилась нежным селфи с новой прической – актриса сделала челку. Поклонники оценили.
Стеша Маликова показала кадры с летней прогулкой со своей мамой в лесу – для прогулки девушка выбрала стильный и эффектный нежно-розовый костюм из свитшота и шортов.
Юлия Ковальчук опубликовала женственное селфи в умопомрачительном образе – певица примерила каблуки и элегантную юбку-миди.
Джиган показал новое необычное семейное фото, сделанное на Мальдивах – вся семья лежит на песке под словом «family».
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой, Саши Бортич, Яны Рудковской, Милы Сивацкой, Регины Тодоренко, Джигана, Юлии Ковальчук, Ксении Бородиной, Стефании Маликовой, Екатерины Волковой, Натальи Подольской
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