19 мая: самые интересные фото и видео из Instagram

Наталья Рудова похвасталась шикарной фигурой и поделилась своей мечтой – жить у моря и никуда не уезжать. Поклонники поддержали, однако отметили, что рано или поздно такая жизнь надоела бы Наталье.

Наталья Подольская, вернувшись с Мальдив, проводит время в Петербурге вместе с сестрой-двойняшкой, и делится атмосферными фотографиями на фоне местных достопримечательностей.

Саша Бортич показала, как прошли ее гастроли в Северной столице и опубликовала серию забавных фотографий.

Яна Рудковская поделилась трогательным видео со своими сыновьями, а заодно рассказала про новое прозвище младшего сына Арсения – «директор».