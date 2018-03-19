19 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Надежда Бабкина отпраздновала день рождения в хорошей компании: «C утра пораньше поздравили мои друзья. Как приятно! Спасибо!»

Наталья Сенчукова показала архивное фото: «Поздравляем всех, кто служил и продолжает служить в подводном флоте ВМФ России и СССР!!!»

Наталья Подольская выложила редкое фото с мужем: «Давно его тут не было». Александр Ревва опубликовал фото из зала: «Доброе спортивное утро!!!»

Елена Летучая наслаждается «полным единением с собой». Анастасия Волочкова не может налюбоваться новой укладкой, на этот раз балерина показала «свадебный» образ.

Анна Седокова показала веселые игры с сыном: «Каждую секундочку я благодарю за то, что он появился и озарил мою жизнь своей нереальной улыбкой! Я всегда буду делать все, чтобы он был счастлив! Тем более, что его #правиласчастья так просты - быть постоянно вместе и всех смешить».