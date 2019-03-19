19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева поделилась новой фотографией со светлым цветом волос: «Дорогие мои подписчики, спасибо за добрые слова, спасибо за любовь! Ценю очень! Всем желаю много счастливых моментов».

Невеста Тимати Анастасия Решетова решилась на челку: «Подлецу все к лицу?)»

Валерия раскрасила серые будни, надев очки с цветными линзами: «За окном пятьдесят оттенков серого, поэтому приходится самостоятельно раскрашивать мир пятьюдесятью оттенками розового. #весна #50оттенковрозового».

Анфиса Чехова показала фото с кудряшками: «Это фото идеально отражает меня! Какой бы сильной я не была, сколько бы мудрости не выдавала в эфир, какой бы ни был у меня циничный взгляд на нашу действительность, сколько бы людей на меня не опиралось, сколько бы мне не натикало лет... Половину меня занимает вот эта озорная девчонка, которая больше всего на свете любит посмеяться, и всё еще верит в чудеса. Временами она выползает из под всех привычных масок и позволяет себе быть глупой и беспечной)) Не бойтесь своей многослойности! Нет ничего скучнее, чем прилипшие серьезные маски! Строгие начальники, биг боссы, идеальные инста красотки, ответственные матери семейства, роковые мачо... вылезайте из скорлупы! Хоть иногда. Детская непосредственность — это сигнал от нашей души, что она с нами на связи».

Татьяна Навка поделилась одним из секретов стройной фигуры: