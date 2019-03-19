19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева поделилась новой фотографией со светлым цветом волос: «Дорогие мои подписчики, спасибо за добрые слова, спасибо за любовь! Ценю очень! Всем желаю много счастливых моментов».
Невеста Тимати Анастасия Решетова решилась на челку: «Подлецу все к лицу?)»
Валерия раскрасила серые будни, надев очки с цветными линзами: «За окном пятьдесят оттенков серого, поэтому приходится самостоятельно раскрашивать мир пятьюдесятью оттенками розового. #весна #50оттенковрозового».
Анфиса Чехова показала фото с кудряшками: «Это фото идеально отражает меня! Какой бы сильной я не была, сколько бы мудрости не выдавала в эфир, какой бы ни был у меня циничный взгляд на нашу действительность, сколько бы людей на меня не опиралось, сколько бы мне не натикало лет... Половину меня занимает вот эта озорная девчонка, которая больше всего на свете любит посмеяться, и всё еще верит в чудеса. Временами она выползает из под всех привычных масок и позволяет себе быть глупой и беспечной)) Не бойтесь своей многослойности! Нет ничего скучнее, чем прилипшие серьезные маски! Строгие начальники, биг боссы, идеальные инста красотки, ответственные матери семейства, роковые мачо... вылезайте из скорлупы! Хоть иногда. Детская непосредственность — это сигнал от нашей души, что она с нами на связи».
Татьяна Навка поделилась одним из секретов стройной фигуры:
Не ждите подходящего настроения, вставайте и делайте! 💪😉 Предлагаю в этот раз попробовать сделать со мной. 😁 Это упражнение называется "Динамическая планка". На первый взгляд очень простое, но если делать всё правильно, то очень полезное упражнение для всего тела, так как работают все группы мышц. Из исходного положения планки с прямыми руками оторвать одну ногу от пола и, не сгибая, двигать её, стремясь достигнуть перпендикулярного опорной ноге положения,затем вернуть обратно. Начните упражнение с небольшой амплитуды, чтобы избежать травм. Если вы уже в себе уверенны, то возможно добавить к движениям ещё и нагрузку, н-р, у меня в руках гантели Bork, вес разумеется определяется вашими физическими возможностями! #ТатьянаНавка #делаемвместе #спорт #гантели #borkhome #рубрикаспортоттатьянынавки #вздоровомтелездоровыйдух
Дана Борисова отреагировала на слухи о скорой смерти: «Доброго дня и хорошего настроения, мои дорогие. К вопросу о "проклятии Последнего героя". На ютьюбе выложили какую то ерунду, что я буду мол следующая. Хотите знать, я считаю, что давно обманула свою судьбу. Учитывая образ жизни, и ошибки, которые были в недавнем прошлом, должна была уйти раньше их всех. Но я вовремя остановилась и препоручила себя Высшей силе, и я верю, что Он милосерден и не оставит меня. Как говорят в NA БОГ любит наркоманов, и это не шутка. А по поводу вчерашних танцев с @alla_dovlatova я итак НАСТОЛЬКО ПЕРЕЖИВАЮ, что дважды вызывала неотложку за эти дни. Что же мне, взять и прилечь, вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском?Думаю, еще успею».
Алена Апина сделала анонс: «Завтра премьера! Держу кулачки! Все получится! Давайте начнем отсчет хорошим новостям! Пожалуйста!!! #дкименизуева #максимвиторган #алексейкортнев #премьера#вгороделжедмитрове».
Алла Пугачева посвятила Валерию Леонтьеву нежные слова.
Необычными фотографиями с артистом также поделились Анита Цой и Игорь Николаев.
Евгений Плющенко поделился трогательным видео с сыном:
Денис Клявер гордится сыном: «Школьничек мой старшенький. Во всю готовится к ЕГЭ (ну, во всяком случае так говорит)».
Певица МакSим предстала в образе королевы детского праздника.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram