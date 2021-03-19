19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Фотографией с ужина вместе со своей дочкой Теоной поделилась и Ксения Бородина, которая рассказала, что забрала дочь, чтобы пойти в бассейн, но «сорвалась» на вкусности.

Андрей Малахов серьезно подошёл к вопросу утепления и показал фотографию с севера в теплой куртке, шарфе и шапке-ушанке.

Певица Максим похвасталась действительно необычным подарком – с другой планет. Девушке подарили кассету с ее собственными песнями.

Олеся Судзиловская порадовала поклонников своим селфи в шубе, А молодая бабушка Валерия порадовала поклонников эффектным фото в купальнике, на котором заметно ее отличную фигуру.

Анастасия Волочкова показала яркую фото после концерта – балерина окружена букетами цветов.

Мила Сивацкая опубликовала нежное и очень весеннее видео – девушка наслаждается букетом цветов.