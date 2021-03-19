19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @maksimartist
Фотографией с ужина вместе со своей дочкой Теоной поделилась и Ксения Бородина, которая рассказала, что забрала дочь, чтобы пойти в бассейн, но «сорвалась» на вкусности.
Андрей Малахов серьезно подошёл к вопросу утепления и показал фотографию с севера в теплой куртке, шарфе и шапке-ушанке.
Певица Максим похвасталась действительно необычным подарком – с другой планет. Девушке подарили кассету с ее собственными песнями.
Олеся Судзиловская порадовала поклонников своим селфи в шубе, А молодая бабушка Валерия порадовала поклонников эффектным фото в купальнике, на котором заметно ее отличную фигуру.
Анастасия Волочкова показала яркую фото после концерта – балерина окружена букетами цветов.
Мила Сивацкая опубликовала нежное и очень весеннее видео – девушка наслаждается букетом цветов.
Вика Дайнеко поделилась фотографией с обеда – ранее певицу очень удивило, что ее ролик с трапезой собрал много просмотров на TikTok, и девушка, судя по всему, решила поэкспериментировать теперь в Instagram.
Алла Пугачева поздравила с днём рождения своего давнего друга, Валерия Леонтьева, и поделилась совместной фотографией. Поздравил коллегу и Игорь Николаев, который выложил фото на сцене.
Наталья Подольская показала фото своего старшего сына Артема на свете, и поразмышляла о том, каким будет ее младший сын Иван.
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко, Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Олеси Судзиловской, Анастасии Волочковой, певицы Максим, Валерии, Натальи Подольской, Милы Сивацкой
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