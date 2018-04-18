19-летняя дочь певицы Славы сфотографировалась топлес

Старшая дочь певицы Славы уже два года не живет с мамой и считает себя очень самостоятельной девушкой. Недавно Александра приняла решение поучаствовать в откровенной фотосессии, а вчера выложила результат в свой микроблог. На снимке юная красавица позирует топлес — правда, отвернувшись от камеры.

«— Мне она кажется красивой. — И ей самой — тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит. Патрик Редмонд, «Все, что она хотела», — так подписала кадр Александра.