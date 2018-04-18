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19-летняя дочь певицы Славы сфотографировалась топлес

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Певица Слава с дочерью Александрой Морозовой
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Александра Морозова приняла участие в очень смелой фотосессии.

Старшая дочь певицы Славы уже два года не живет с мамой и считает себя очень самостоятельной девушкой. Недавно Александра приняла решение поучаствовать в откровенной фотосессии, а вчера выложила результат в свой микроблог. На снимке юная красавица позирует топлес — правда, отвернувшись от камеры.

«— Мне она кажется красивой. — И ей самой — тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит. Патрик Редмонд, «Все, что она хотела», — так подписала кадр Александра.

Совсем недавно Слава посвятила своему старшему ребенку пост в Instagram и призналась, что соскучилась. «Малышка моя, какая же ты у меня хорошенькая!» — эмоционально написала звезда. «Она хорошенькая?! Да нет, она КРАСИВАЯ»,«Боже, это что, дочка? Просто поразительное сходство с мамочкой! Прелесть!», «Красавица, очень на маму похожа», — восхитились подписчики Славы.

Фото: Instagram

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