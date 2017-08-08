Накануне дочь Дмитрия Пескова Лиза опубликовала в своем блоге романтическое фото с новым возлюбленным.

Им оказался французский бизнесмен и основатель компании по производству зажигалок Tazer Lighter Луи Вальдберг. Пара встречается уже несколько месяцев, однако девушка старалась не афишировать отношения. Чего не скажешь о ее избраннике, на странице которого можно увидеть не одно нежное фото с возлюбленной.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Авг 8 2017 в 12:55 PDT

Лиза и Луи вместе были на Каннском кинофестивале в мае, а также посетили торжественный ужин в Грозном в честь первого матча ФК «Ахмат», а сам Вальдберг, судя по снимкам в Instagram, часто навещает Пескову в Москве.