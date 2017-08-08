19-летняя дочь Дмитрия Пескова встречается с бизнесменом из Франции
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Накануне дочь Дмитрия Пескова Лиза опубликовала в своем блоге романтическое фото с новым возлюбленным.
Им оказался французский бизнесмен и основатель компании по производству зажигалок Tazer Lighter Луи Вальдберг. Пара встречается уже несколько месяцев, однако девушка старалась не афишировать отношения. Чего не скажешь о ее избраннике, на странице которого можно увидеть не одно нежное фото с возлюбленной.
Лиза и Луи вместе были на Каннском кинофестивале в мае, а также посетили торжественный ужин в Грозном в честь первого матча ФК «Ахмат», а сам Вальдберг, судя по снимкам в Instagram, часто навещает Пескову в Москве.
Как стало известно, предприниматель планирует развивать свой бизнес в России, в чем ему поможет Лиза, которая сотрудничает с площадкой российской ассоциации предпринимателей «Аванти» и занимает пост советника по молодежному предпринимательству.
Фото: instagram