19-летняя девушка рассказала об общении с Мэттью Перри в приложении для знакомств

Голливудский актер Мэттью Перри, известный многим по роли Чендлера Бинга в легендарном сериале «Друзья» оказался в центре неприятной ситуации. А все из-за приложения для знакомств Raya, которым пользуются многие знаменитости в США. Звезда TikTok Кейт Харалсон выложила в социальной сети видеоролик, где рассказала о странных вопросах и просьбах со стороны Перри. На момент знакомства девушке было 19 лет, а Меттью 50. Актер сразу предложил ей созвониться по видеосвязи, чтобы узнать друг друга получше.

Знаменитость задавал странные, по мнению Кейт, вопросы: является ли он ровесником ее отца и всегда ли она играет со своими волосами. Меттью знал возраст девушки, но его это не смутило.

Харалсон решила поделиться фрагментом общения с Перри, чтобы многие люди увидели, каким неподобающим образом могут вести себя голливудские звезды.

«Меня называли злой из-за этого, но многие парни в Голливуде общаются со всеми этими молодыми девушками, и мне кажется, люди должны об этом знать… Было странно разговаривать с ровесником своего отца, и это казалось неправильным, особенно учитывая, что он знал мой возраст», – рассказала блогерша изданию PageSix.

Недавно в похожей ситуации оказался и актер Бен Аффлек. В этом же приложении он познакомился с девушкой Нивин Джей, но она подумала, что с ней общается ненастоящий Бен Аффлек, и отписалась от него. Актер нашел девушку в Instagram и отправил ей видеоподтверждение того, что это действительно он. Такое поведение насторожило тиктокершу, и она рассказала об этом в социальных сетях.