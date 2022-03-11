19-летний внук Никиты Михалкова госпитализирован с сотрясением мозга после ДТП
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Фото: Alexey S. Yushenkov/ Global Look Press
Внук Никиты Михалкова, попавший в ДТП в Подмосковье, госпитализирован с сотрясением мозга. Помимо этого, в больницу доставили 17-летнего подростка, который ехал в автомобиле с Петром на пассажирском сиденье.
По данным «МК», авария произошла 10 марта в 22:30 в окрестностях элитного поселка Петрово-Дальнее. Причины инцидента и остальные подробности произошедшего прессе пока не удалось выяснить. Родственники парня отказываются давать комментарии.
Напомним, что Петр Михалков является сыном Степана Михалкова. Мальчик был рожден в браке с моделью Аллой Сиваковой. Юноша пока не определился с профессией и находится в поиске своего призвания. Он обучается маркетингу в РАНХиГС и параллельно занимается производством собственной одежды. По данным некоторых СМИ, Михалков-младший живет вместе с дочерью известной модели Натальи Бойковой.
Фото: Global Look Press