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19-летний внук Никиты Михалкова госпитализирован с сотрясением мозга после ДТП

Внук Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП. 19-летний Петр, который был за рулем авто, получил некоторые травмы, а также пострадал его пассажир. Парней срочно госпитализировали.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никита Михалков

Фото: Alexey S. Yushenkov/ Global Look Press

Внук Никиты Михалкова, попавший в ДТП в Подмосковье, госпитализирован с сотрясением мозга. Помимо этого, в больницу доставили 17-летнего подростка, который ехал в автомобиле с Петром на пассажирском сиденье.

По данным «МК», авария произошла 10 марта в 22:30 в окрестностях элитного поселка Петрово-Дальнее. Причины инцидента и остальные подробности произошедшего прессе пока не удалось выяснить. Родственники парня отказываются давать комментарии.

Напомним, что Петр Михалков является сыном Степана Михалкова. Мальчик был рожден в браке с моделью Аллой Сиваковой. Юноша пока не определился с профессией и находится в поиске своего призвания. Он обучается маркетингу в РАНХиГС и параллельно занимается производством собственной одежды. По данным некоторых СМИ, Михалков-младший живет вместе с дочерью известной модели Натальи Бойковой.

Фото: Global Look Press

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