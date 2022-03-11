19-летний внук Никиты Михалкова госпитализирован с сотрясением мозга после ДТП

Внук Никиты Михалкова, попавший в ДТП в Подмосковье, госпитализирован с сотрясением мозга. Помимо этого, в больницу доставили 17-летнего подростка, который ехал в автомобиле с Петром на пассажирском сиденье.

По данным «МК», авария произошла 10 марта в 22:30 в окрестностях элитного поселка Петрово-Дальнее. Причины инцидента и остальные подробности произошедшего прессе пока не удалось выяснить. Родственники парня отказываются давать комментарии.