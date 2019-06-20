19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая светится счастьем: «Просто лето, просто мы! Всем привет».

«Папина дочка» Лиза Арзамасова работает над фигурой: «Тренировки не по расписанию, но с большим желанием и удовольствием».

Милана Тюльпанова улетела в долгожданный отпуск.

Юлия Высоцкая тоже на релаксе: «А дело и правда в шляпе! Шляпа не моя».

Полина Гагарина удивила подписчиков брутальным видом: «Я переоделась».

Дима Билан отжигает на съемках ретро-клипа.

Сын Яны Рудковской Саша Плющенко знакомится с японской кухней: