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19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Хмельницкой

Алена Хмельницкая светится счастьем: «Просто лето, просто мы! Всем привет».

«Папина дочка» Лиза Арзамасова работает над фигурой: «Тренировки не по расписанию, но с большим желанием и удовольствием».

Милана Тюльпанова улетела в долгожданный отпуск.

Юлия Высоцкая тоже на релаксе: «А дело и правда в шляпе! Шляпа не моя».

Полина Гагарина удивила подписчиков брутальным видом: «Я переоделась».

Дима Билан отжигает на съемках ретро-клипа.

Сын Яны Рудковской Саша Плющенко знакомится с японской кухней:

Светлана Бондарчук возится с «внуками»: «Знакомьтесь, это Патрик. Пахнет вкусно, но немножко».

Светлана Лобода опубликовала томное видео: «Светик ловит ритм».

«В паспорте 32, в душе 12», — веселится Виктория Дайнеко.

«19.06 просто устал», — написала Надежда Михалкова под фотографией с отдыха.

Криштиану Роналду показал сюрприз, который устроил сыну.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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