19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая светится счастьем: «Просто лето, просто мы! Всем привет».
«Папина дочка» Лиза Арзамасова работает над фигурой: «Тренировки не по расписанию, но с большим желанием и удовольствием».
Милана Тюльпанова улетела в долгожданный отпуск.
Юлия Высоцкая тоже на релаксе: «А дело и правда в шляпе! Шляпа не моя».
Полина Гагарина удивила подписчиков брутальным видом: «Я переоделась».
Дима Билан отжигает на съемках ретро-клипа.
Сын Яны Рудковской Саша Плющенко знакомится с японской кухней:
Светлана Бондарчук возится с «внуками»: «Знакомьтесь, это Патрик. Пахнет вкусно, но немножко».
Светлана Лобода опубликовала томное видео: «Светик ловит ритм».
«В паспорте 32, в душе 12», — веселится Виктория Дайнеко.
«19.06 просто устал», — написала Надежда Михалкова под фотографией с отдыха.
Криштиану Роналду показал сюрприз, который устроил сыну.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!