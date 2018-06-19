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19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Лопыревой

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Как звезды отмечали победу России в ЧМ и в целом провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Этот вторник, 19 июня, многим запомнится надолго. Сборная России по футболу впервые за многие годы вышла в 1/8 финала.

«Давно моя мама ТАК не кричала на телевизор! Светлакову в страшном сне не приснится! «Свисток давай! Свисток!!! Десять... Девять...» - отсчитывала мне мама в телефон. Вела для меня, находящейся в Лондоне и тоже смотрящей футбол, трансляцию). Так что пусть наша сборная только семидесятая во всяких там рейтингах, но она может стать лучшей в любой момент. Пусть все знают! Нужно только в нее поверить, полюбить ее! Любовь творит чудеса. И вера - тоже! Сегодня мы вас любим каждого, как члена своей семьи! Спасибо, ребята! И вперед!!!», — написала в блоге Тина Канделаки.

«Эти парни в 86-м выходили в 1/8 на ЧМ. Тогда от них ждали большего. Сегодня сборная России впервые повторила этот результат. От них этого не ждали. Несмотря на жеребьевку (когда еще мы окажемся в первой корзине?!). Да, Египет не впечатлил, но это неважно. Наши были собраны и дисциплинированы. Они играли строго и ответственно. Дождались шанса. И потом сыграли ровно так, как надо! Дальше будет очень тяжело, но теперь (для меня именно после этого матча) уже можно болеть за эту команду на полную. Хотя болел я и так, конечно, но теперь это стало как-то органично. По мне лучший игрок матча Фернандес. Зобнин хорош в отборе. Головин, Жирков, Дзюба, Черышев просто хороши. Да все здесь молодцы! Спасибо! Болеем за наших! Россия, о-ле! P.s. Пару слов про стадион. Первый раз был на нем. Сама "чаша" впечатляет. Атмосфера не в пример Лужникам — супер! Но! Организация входа-выхода и ТУАЛЕТЫ! Это что вообще?! На два яруса надо спускаться до туалета и шансов попасть в него за время перерыва имеют не более 50% от желающих. То же самое с точками питания. Как-то сэкономили на этом. Хотя, как мы помним, на этом стадионе не очень экономили», — поделился мыслями Максим Виторган.

Лопырева Вика похвасталась подарком:

Татьяна Навка показала радость болельщицы:

Анна Хилькевич угадала счет. Виктория Боня сфотографировалась с Андреем Малаховым и пообещала болеть вместе с ним. Олеся Судзиловская стильно поддержала футболистов. А Юлия Барановская сделала «макияж болельщиков» себе и сыну.

Анастасия Волочкова похвасталась домом перед зрителями мексиканского телеканала: «Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела впечатление.. Но это еще только начало..»

Певица Слава показала, как общается с младшей дочкой во время поездок. Гришаева Нонна нежно поздравила взрослую дочь: «Моя радость! Моя гордость! Моя девочка, с Днем Рождения!!! Будь счастлива! Люби и будь любима) И пусть твой талант приносит тебе радость творчества)) А я, буду всегда рядом».

Екатерина Волкова и Жасмин показали фотографии с подросшими детьми. Мама Тимати показала его забавную дочку: «Алиса, не выливай воду из ванны на пол! Мы зальем соседей! — А что они плавать не умеют?!»

Беременная Анастасия Костенко продемонстрировала идиллию с мужем.

Максим Галкин опубликовал забавное видео: «Отметили вчера в семейном кругу. Алла встретила в аэропорту, а дети ждали в летнем домике, который мы сняли у моря на два месяца. Вот как они меня приветствовали, оператор — жена».

Кристина Орбакайте показала, как ее дочь «отдыхает» на даче:

Фото: instagram

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