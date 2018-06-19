19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Эти парни в 86-м выходили в 1/8 на ЧМ. Тогда от них ждали большего. Сегодня сборная России впервые повторила этот результат. От них этого не ждали. Несмотря на жеребьевку (когда еще мы окажемся в первой корзине?!). Да, Египет не впечатлил, но это неважно. Наши были собраны и дисциплинированы. Они играли строго и ответственно. Дождались шанса. И потом сыграли ровно так, как надо! Дальше будет очень тяжело, но теперь (для меня именно после этого матча) уже можно болеть за эту команду на полную. Хотя болел я и так, конечно, но теперь это стало как-то органично. По мне лучший игрок матча Фернандес. Зобнин хорош в отборе. Головин, Жирков, Дзюба, Черышев просто хороши. Да все здесь молодцы! Спасибо! Болеем за наших! Россия, о-ле! P.s. Пару слов про стадион. Первый раз был на нем. Сама "чаша" впечатляет. Атмосфера не в пример Лужникам — супер! Но! Организация входа-выхода и ТУАЛЕТЫ! Это что вообще?! На два яруса надо спускаться до туалета и шансов попасть в него за время перерыва имеют не более 50% от желающих. То же самое с точками питания. Как-то сэкономили на этом. Хотя, как мы помним, на этом стадионе не очень экономили», — поделился мыслями Максим Виторган.