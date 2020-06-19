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19 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Марии Кожевниковой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Многодетная Мария Кожевникова поделилась материнскими чувствами: «Какие же сладкие дети, как же они вкусно пахнут, держусь, не могу, мои кудряхи. Скоро нам три! Решили справлять на свежем воздухе».

Ирина Медведева поздравила сына с днем рождения: «Мое голубоглазое чудо... Мое счастье, моя радость. Просто мое... Вот и исполнился тебе годик — это твой первый День Рождения! Ты впервые получал подарки, пробовал задувать свечи на праздничном торте и все все вокруг тебя были так счастливы. Мне все время приходится себе напоминать, что и это, и это впервые у тебя. Например, три дня назад ты впервые попробовал вишню и реакция была такая смешная. Ведь это для тебя что-то новое. Так же как впервые увидел море, детей, голубя, самолет... Все в этом мире для тебя Новое... И я рядом с тобой познаю заново этот мир... Это так интересно!.. Спасибо, мой малыш, что ты выбрал меня своей мамой!»

Полина Диброва показала фотографии красивых сыновей: «Такие хорошенькие, но такие разные».

Ирина Гринева поделилась нежностью: «Утро.Май люблю за сирень..А июнь за ягоды и надежды».

Елена Валюшкина похвасталась: «Ура!!!!! Ура!!!!!! Ура! Принимаем поздравления!!!!!!! Мы закончили МаРХИ!!!!!!!!! Две пятерки и четверка! Дипломированный архитектор! Мамацка от счастья урыдалась! Кто прошел нас поймет!!!!! Всем, кто на пути — терпения !!!!! Фото выставлено с разрешения Василия».

Елена Бирюкова поделилась радостью: «Первый выход в "свет"! Всем хорошего лета! Надеемся на лучшее».

Ирина Слуцкая устроила ресторан дома и поделилась рецептом окрошки:

Марина Александрова уехала к морю: «И небо поделилось с океаном синевой — Две синевы у горизонта скрещены. /Высоцкий/ #лето2020 #безфильтров #первыйпоход с сыном #детство».

Анастасия Трегубова пожаловалась на жару: «Нашла единственное место в тенечке! Жаркая была рабочая неделя! Всем хороших выходных».

Аврора рассказала, как изменился ее вес на карантине:

Эвелина Бледанс показала, как следит за фигурой:

Олег Газманов показал селфи с коллегами: «Вчера во фраках и с бабочками пели мою песню "скорая помощь" и поздравляли врачей в День Медика @rodder13 @denisklyaver @marktishman Смотрите на первом».

Владимир Кристовский похвастался активной мамой: «У нас сегодня снова праздник)) Мамуля 72 года. С днем рождения дорогая».

Яна Чурикова показала свое летнее средство передвижения: «Когда город перекрыли из-за репетиции Парада, а ты такой: "Вызов принят!"»

Фото и видео: Instagram/ @mkozhevnikova/@irina_medvedeva_official/@polinadibrova/@grinevaru/@elena_valushkina/@birukovagram/@mar_alexandrova/@atregubova/@oleggazmanov/@yana_chu/@vova_kristovskiy/@slutskayaofficial/@avrora_tv/@bledans

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